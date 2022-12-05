會計師公會：逾30%公司董事會無女性成員

香港聯交所上市規則要求上市公司董事會多元化，惟香港會計師公會一份研究發現，有超過30%的公司的董事會中沒有女性成員，而女性董事會成員僅佔所有董事約14.3%，遠低於全球最具影響力、倡導更多女性加入董事會的國際機構30% Club所建議的30%國際標準。該公會期望，未來可以看到企業更具體地披露增加董事會多元化的路線圖。

諮詢服務公司大華國際諮詢董事總經理羅柏達表示，由於成員全屬單一性別的董事會必須在2024年12月31日之前任命一名不同性別的董事，加上2022年7月後上市的公司中已再無單一性別董事會，公會預計未來數年女性董事的佔比將提升，但考慮到香港任命女性董事會成員的步伐普遍緩慢，相信佔比將保持在20%以下。

他指出，多元化的董事會對於引入創新思維和鼓勵董事會與持份者之間良好溝通至關重要，通常亦能更好反映及照顧客戶的需求。根據國際研究，性別多元化的董事會能更全面地平衡所有利益相關者，包括客戶、供應商、僱主的利益。

香港會計師公會對截至2021年12月31日止財政年度的上市公司，其董事會多元化狀況進行調查，涉及1,844家公司，探討公司董事會規模和多樣性，包括性別、年齡和專業會計資格，以及長期任職董事的普遍程度。