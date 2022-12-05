道期跌72點 離岸人民幣企6.9水平
2022年12月05日 16:11
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●美匯指數報104.54；港匯見7.7687；離岸人民幣(CNH)報6.9533；美元兌日圓報135.05；歐元企1.0538，英鎊處1.2286。金價報1,799美元。布油報85.66美元，紐油報80.10美元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨跌72點。
●市後關注點
18:00 歐元區10月零售銷售
21:30 加拿大10月建築批核
21:30 美國10月工廠訂單
21:30 美國11月ISM服務業採購經理指數(PMI)
●恒生指數重上萬九點關，全日收報19,518點，升842點或4.51%；國企指數收報6,706點，升337點或5.3%；科技指收報4,238點，升359點或9.27%。主板成交2,229.8億港元。https://bit.ly/3un60Yr
-大摩看好中國股票，恒指目標上調至21200點。
-高盛調升阿里健康目標價。
-信佳國際：東莞越南廠房產能穩定，加薪幅度未有壓力。
●滬綜指收升55點，機場航運等板塊顯著上揚，抗原檢測、儲能概念股全日向下。https://bit.ly/3VuyxXK
●中國經濟：
-中國11月財新服務業PMI降至46.7，遜預期。
●香港經濟：
-陳茂波料今年港經濟收縮3.2%，本財年財赤或高達1000億元。
-香港11月PMI降至48.7，企業成本壓力大增。
-港府發表保險業藍圖，研究實現連接中港市場可行模式。
●澳門經濟：
-人行與澳門金管局續簽雙邊貨幣互換協議。
●傳沙特王儲計劃投資瑞信新投行部門，涉資39億。
●停3分鐘：
-港交所外牆顯示屏明早10時起暫停3分鐘。
-上交所及深交所周二將短暫停市3分鐘，參與中華通宜留意。
●三甲難保！港IPO首11個月僅籌879億，全年恐銳減68%。
●加密貨幣：
-幣圈寒冬！ByBit傳再炒30%員工兼重組業務。
●羅兵咸永道：明年下半年料逾10家特專科企上市。
●CBI警告英國經濟恐冰封10年，促政府採取行動。
●港元1個月拆息升穿5厘，連升16日。
●三星電子據報任命首位女總裁，非來自創辦人家族。
●銀行業：
-滙豐推出跨行現金存款服務。
-恒生推出跨行自助現金存款，服務網點達370個。
●金管局收銀車本周停泊馬鞍山及天后。