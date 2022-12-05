專家樓評：樓市危中有機　買家執二手平貨

踏入年尾，樓市交投氣氛仍然疲弱，差餉物業估價署最新公布的私人住宅樓價指數連跌5個月，最新報352.4，較上月下調2.4%；今年首10個月，指數已累積錄得10.5%跌幅。另一方面，中原城市領先指數CCL亦跌穿160點關口，今年已累跌13.4%，若與2021年8月歷史高位(191.34點)計，跌幅更增至16.5%，種種數據反映樓價持續下行，料樓價短期內繼續尋底。

事實上，自9月香港踏入加息周期開始，買家的置業意欲即時受影響，心態明顯比早前轉趨審慎，普遍選擇繼續觀望後市發展，成交萎縮。樓市吹淡風，各大發展商亦面對現實，訂價克制，大部分新盤的首批單位均與同區同類型項目有一定幅度的折讓，惟減價幅度不如二手小業主震撼，令去貨速度比二手稍遜。

各區二手小業主為求沽貨，叫價態度180度轉變，紛紛大幅減價，促使二手減價成風，各區更屢錄蝕讓成交個案。以十大屋苑為例，大部分屋苑樓價正向下調整，當中5個屋苑的平均實用呎價已創6年新低，包括太古城、康怡花園、海怡半島、美孚新邨及黃埔花園，新都城及沙田第一城則創5年新低，映灣園亦創逾2年新低，跌勢明顯，吸引買家趁機「執平貨」，樓市危中有機。

將軍澳成功靜市創佳績，11月全月錄得263宗二手買賣成交，較10月份的189宗上升39%，交投造好，更創7個月新高，全因區內小業主見市況持續淡靜，加上市民偏好入市一手新盤，為求增加吸引力，小業主普遍願意進一步調低叫價，成功吸引買家出動睇樓，加上將藍隧道及將軍澳跨灣連接路將於本月正式通車，交通四通八達，在大型基建概念帶動下，加上現時樓價已跌至相當吸引的水平，有買家洞悉先機，率先偷步入市「執平貨」，區內二手成功靜市「發圍」。

筆者相信，美國未來加息幅度將逐步放緩，對樓市影響有限，只要中港兩地疫情受控，通關指日可待，屆時，樓價將會轉跌為升，有能力置的買家應把握時機，趁低吸納。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑