【產經直播】港股有力挑戰二萬關？
2022年12月05日 16:20
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內地多個城市陸續宣布改善防疫措施，市場憧憬內地清零政策轉向，港股周一(5日)高開546點後，愈升愈有，最終挨近全日最高位收市，收升842點，報19,518點，大市成交逾2,000億元。大行大摩再唱好中國股票，又調升恒指目標價至21,200點。港股本周有望延續升勢，不費吹灰之力攻破二萬關？
恒指科技指數升勢更凌厲，龍頭科技股ATMXJ齊齊向上，成升市領頭羊，其中小米集團(01810)及京東集團(09618)彈逾13%及11%，阿里巴巴(09988)亦升近一成，現階段部署科指比恒指更值博？
此外，線上醫療股亦都是爆升板塊，阿里健康(00241)升幅更近兩成，表現冠絕藍籌，而平安好醫生(01833)及京東健康(06618)，更亦分別爆升37%及15%。隨着內地多地相繼宣布優化疫情防控，據報民眾對藥物及抗原測試包需求增加，該類股份仍有上升空間？
離岸人民幣(CNH)兌美元自9月以來，首次突破7算，更一度升穿6.95關，隨着內地加快重新開放經濟，人民幣離岸價要向上突破6.9有冇難度？而人民幣上升亦帶挈內房物管股升勢，碧桂園服務(06098)升18%、龍湖集團(00960)升17%，內房物管股要點揀？
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