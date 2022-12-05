【產經直播】港股有力挑戰二萬關？

內地多個城市陸續宣布改善防疫措施，市場憧憬內地清零政策轉向，港股周一(5日)高開546點後，愈升愈有，最終挨近全日最高位收市，收升842點，報19,518點，大市成交逾2,000億元。大行大摩再唱好中國股票，又調升恒指目標價至21,200點。港股本周有望延續升勢，不費吹灰之力攻破二萬關？

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