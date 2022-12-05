報告：80%中國CEO料全球經濟衰退短暫　當前最關注...

畢馬威發表「2022年中國首席執行官展望」，提到企業領導者未來發展的核心觀點。

報告顯示，80%的中國CEO認為本次全球經濟面臨的將是一次相對短暫且溫和的衰退。從中長期來看，企業管理者們對全球和中國經濟發展前景依然表示樂觀，並對公司未來三年營業收入增長預期充滿信心。中國企業家們正在將環境、社會與治理(ESG)融入公司發展戰略之中，並表示吸引和留住人才對企業長期發展具有重要意義。

此外，中國CEO認為經濟因素、聲譽風險、顛覆性新興技術是他們當前最關注的事項。同時，中國CEO對監管政策和供應鏈的關注較年初有所回落。中國CEO認為完善員工價值主張以吸引和留住人才、加强措施應對地緣政治影響、推動整體業務的數字化和連接性是企業為實現未來增長將重點採取的措施。此外，採取並購、與第三方開展戰略聯盟等外生戰略依然是企業主要的增長模式。

報告又指出，82%的受訪CEO表示他們將積極進行數字化轉型的投資，以確保成為先發者或者快速追隨者，這一比例較去年進一步上升。81%的受訪CEO認為合適的合作夥伴對於企業數字化轉型至關重要，較去年的68%顯著增加。45%的CEO認為最大的挑戰仍然是無法形成一個系統全面、有說服力的報告。32%的中國CEO認為ESG投資提高或顯著提高了公司財務業績，低於全球45%的平均水平。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，儘管很多企業家認為當前世界經濟面臨諸多挑戰，大概率會在未來一年內出現衰退，但是企業家認為此次衰退將是溫和、短期的，並且有超過4/5的中國企業家表示他們已經採取了多種措施應對挑戰。從中長期來看，企業家對未來經濟發展依然表示樂觀。八成的中國企業管理者對未來三年經濟增長前景抱有信心，這一比例已經超過疫情前的水平。