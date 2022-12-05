會計師公會：僅2成上市公司有執董具會計師資格

隨着市場愈來愈關注企業管治水平，而公司的董事會組成至關重要。香港會計師公會一份研究發現，在1,844家上市公司中，只有約20%的董事會包含至少一位擁有合資格會計師資格的執行董事。該公會提倡，港府和監管機構考慮於《上市規則》引入公司高級管理層或董事會須配置合資格會計師要求，以應對市場愈趨複雜的環境。

香港聯交所於2009年廢除《上市規則》中，主板及創業板上市公司必須委任合資格會計師作為高級管理員的要求。該公會會長方蘊萱表示，因應市場及監管變化，上市公司面對不同的監管規則，而財務及可持續發展報告漸趨複雜，加上國際可持續標準和企業業務發展需要作出多方面的考慮，例如需要計算與可持續發展相關的風險和基本成本，企業所面對的風險會日益增加，會計專業人才所具備的專業知識，包括審計、企業合規、ESG(環境、社會及管治)等，能有效減低企業面對的風險，認為現時是適合的時機重設有關要求。

報告顯示，若只計及香港會計及財務匯報局唯一規管的香港會計師公會會員資格的執行董事，比率進一步降至只有約11%，更有約八成的上市公司的董事會中沒有全職會計師。方氏指，即使大多數董事會均有至少一位合資格會計師，但該成員很大機會僅為獨立非執行董事或非執行董事。基於其兼職性質、獨立非執行董事的職責範圍 ，及其薪酬水平普遍較低等因素，使他們在編制財務報表和可持續發展報告的貢獻程度或與預期存在差距，或對整體企業管治水平產生負面影響。

她指出，每年完成且通過公會豁下的會計專業資格(QP)課程及考試，而成為香港合資格會計有約1,000人，目前會員人數達4.7萬名，香港上市企業逾2,000間，有絕對充足的人才應付需要。另外，公會一直與港府及監管機構進行緊密溝通。