專家樓評：第一份工未出糧已買樓 　為何獲批高成數按揭？

不少畢業生，在找到工作正式上班後，皆會慶祝一下。不過，近日本行有客戶的慶祝方法就不是人人可跟隨，他首天工作下班後便去了簽約買入一個二手單位作為祝賀自己終於「大個仔」。問題是客戶本身非「靠父幹」，也不是打算full pay，在還未首次出糧、未有MPF證明及未有稅單的狀況下，如何申請80%高成數按揭呢？

上述的這位客戶原本的人生規劃做得不錯，在讀書期間便投資有道，早早賺得第一桶金約200萬元。有了首期資金後，下一步便是要有穩定的收入，於是他在臨近畢業時便已開始見工，並快速獲聘，在簽了僱傭合約後，仍未正式上班便已開始四出睇樓，尋找心儀單位，並在正式上班後首天下班便急不及待去簽約買樓。這個看似是「人生勝利組」的勵志故事，只因客戶計漏了一點，便變成「警世」故事。

客戶完美忽略做按揭需要的入息證明，一般要有3個月以上的糧單及稅單，而客戶只是剛開始做人生第一份工，而且連首月薪金都未收到，便去申請高成數按揭，簡直是「不可能的任務」。不過，事已至此，只好試着為客戶找到可成功批出按揭的方法。

在細閱客戶的僱傭合約後，發現客戶是不用通過試用期，直接已屬正式員工，而且客戶已取得專業資格證明，又是受僱於大型企業，按經驗這情況下即使未有糧單及稅單，只憑正式聘用合約，仍有機會獲批。是以就這一點盡力為客戶爭取，最終成功批出80%按揭。

雖然最後客戶有驚無險地過關，不過過程並非一帆風順，本行為客戶申請3間銀行，最後只有2間銀行願意批出，有一間大型銀行拒絕，而願意批出的銀行皆要求客戶在提取貸款前，至少要有一個月出糧紀錄才可。因此建議有意置業人士，在近日不同銀行對按揭業務積極性差異頗大之下，在搵樓的階段先找專業人士做預先評估，可令之後按揭流程更順暢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣