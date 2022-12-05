外媒：美國對華訂單勁減4成　內地工廠春節或提早兩周放假

外媒統計顯示，美國對中國製造業的訂單大減40%，物流集團Worldwide Logistics表示，由於訂單下降，預計農曆新年前，內地不少工廠會較過往提早兩周放假，即明年1月初就停工。

外媒引述Worldwide Logistics行政總裁Joe Monaghan指，因應需求大幅萎縮，使用量跌至新低，航運公司採取更積極的容量管理策略，包括暫停部分服務等以平衡供求。

供應鏈研究公司Project44表示，自從夏季尾開始，由中國往美國的貨櫃船運載量，從歷史高峰顯著下降，在8至11月期間的跌幅達21%。

航運公司HLS提醒，行業會面對雙重困難，包括需求下降，以及新船加入，令運載量過剩。HLS又指，經濟不明朗加上地緣政治憂慮，以及市場競爭加劇，令貨櫃運輸業市場形勢變得更為複雜。

美國和歐盟對製造業訂單減少，對影響亦有越南。報道指，今年初以來，越南每月有1.25萬家公司倒閉，按年增加近25%，越南貸款利率由原來6.5%，升至13.2%，令很多工廠寧願關閉廠房，都不簽新訂單。HLS指，12月份往越南的船運航班減少5成。

反觀歐洲與美國之間的航運增加，以德國為例，今年9月對美國的出口按年增長近50%，根據Project44，其中機械工程方面今年頭9個月對美國的出口就增長近20%。