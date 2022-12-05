瑞銀料中國經濟增長動能走弱　明年次季GDP開始反彈

中國本周將公布多項宏觀數據，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤估計，數據可能顯示經濟增長動能走弱，其中工業生產(按年增長4%)、社會消費品零售(按年下降3.5%)、房地產銷售和出口(按年下降1.5%)都可能放緩。房地產投資可能繼續按年大幅下跌，而基建投資仍保持強勁。信貸按年增速可能小幅放緩0.2個百分點。CPI按年可能回落，而PPI按年可能進一步下行。

另邊廂，汪濤預計12月中旬召開的中央經濟工作會議，將更加強調穩增長、持續優化防疫政策、保持積極的財政政策基調、維持支持性的貨幣政策基調、加大對房地產行業的支持力度，並強調綠色經濟、創新和共同富裕。

由於近期人民幣兌美元走強，11月資本流動外流壓力可能略有緩解。汪濤估算主要儲備貨幣匯率變動可能帶來600億至650億美元的大幅估值收益，估算外匯儲備規模可能增加約800億美元至3.132萬億美元。她預計今年第四季和明年第一季經濟增長動能較為乏力，但二季經濟增長料開始反彈。因此，預計今年第四季和明年第一季國內生產總值(GDP)增速將保持低迷，維持2023年GDP增速為4.5%的預測。