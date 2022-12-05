會計師公會：港ESG規管靠前　積極推動披露氣候資訊框架

香港正就披露氣候相關資訊制定監管框架，香港會計師公會會長方蘊萱表示，香港在ESG規管方面「走得比較前」，公會一直關注可持續發展披露準則發展，亦曾與財經事務及庫務局探討有關議題，當局亦允許該公會在有關方面擔當重要角色，正積極推動落實有關框架。

她提到，國際可持續準則理事會(ISSB)於今年7月，就國際財務報告可持續準則收集意見，基於收集回來的意見眾多，原定12月出台的框架，將推遲至明年首季推出，而香港聯交所亦計劃將ISBB提出的準則在港應用。

方蘊萱透露，監管當局已將現行聯交所上市規則與指引附錄27環境、企會及管治(ESG)報告指引與ISSB現有框架作出比較，找出兩者之間在披露要求及準則的分別，並計劃由上市公司先行實踐，惟不同行業的落實時間表是否一致仍有討論空間，初步構思個別對可持續發展有較多關連的行業，例如能源、運輸、物流等先行，惟仍有待商榷。

她續指，當上市公司落實後，非上市公司是否有需要作出ESG報告、屆時會否有簡化版ESG報告予非上市公司等，有關執行細則仍有探討階段。

為響應全球愈見重視企業管治，ESG更佳實踐及披露水平，該公會對在以上兩項皆表現出色的企業或組織，授多「最佳可持續發展公司/機構獎」榮譽，今年有共10間得獎機構。方氏指出，樂見各個獲獎單位在企業管治和ESG方面保特高標準，例如制訂清晰的可持續發展治理架構和綜合風險管理流程。儘管這兩範疇的最低標準逐步提高，而獎項的候選公司通常是先行者，它們甚至已採納比新標準更嚴格的措施。

另對在企業管治或ESG其中一項表現優秀的企業或機構，授予分類獎項，今年有破紀錄數目的參賽機構能夠進入遴選及最終評審階段。公會相信，這是受益於政府加強推動社會於2050年前實現碳中和的目標，並亦發現有更多企業表現出對可持續發展的決心，有能力推出對碳排放、用水及能源使用及強度計量的關鍵績效指標，給予投資者更大的信心。