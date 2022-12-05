【移英注意】英經濟恐迷失10年　企業失投資信心失業率勢升

英國逐漸從今年9月「迷你預算案」的亂局中回復，惟經濟前景絕不樂觀。當地僱主組織英國工業總會(CBI)警告，在通脹高企、企業暫停投資、英國經濟萎縮等難題下，長期增長前景黯淡，如果政府不採取行動，英國恐失去10年的經濟增長。

CBI指出，英國經已墮入短暫和淺層的衰退，預料至2024年底企業投資會較2019年未有疫情前少9%，生產力低2%。該會理事長Tony Danker投訴新首相辛偉誠忘卻今年2月時的演講內所列的經濟優先次序，現時的政策看不到有任何計劃去吸引投資、創新，放棄了經濟增長。

他直言，英國陷滯脹，物價飛升、經濟收縮、生產力及投資下跌，繼而令企業缺乏信心，就算看到明年有增長的機會也會暫停投資。該會預測，英國經濟明年收縮0.4%，主要因為利率預測會升至4厘，以及生活成本危機令人們勒緊褲頭不消費，要到2024年經濟或回復稍微增長1.6%。

2023失業率或衝上5%

不僅如此，英國明年或會多50萬人加入失業大軍，令失業率由今年的3.6%升至5%。即使通脹率將由目前的11.1%，回落至2024年底的2.6%，但期間不斷蠶食家庭的購買力。該會呼籲政府應大幅減投資稅，尤其所有投資於廠房和機械的金錢應豁免徵稅，此舉或令政府一年內少收100億英鎊，但日後回顧，這是沒有成本的德政。