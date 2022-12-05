東涌兩房2個月再跌100萬沽　杏花邨海景三房劈15%售出

樓價跌勢未有終止迹象，東涌影岸‧紅兩房單位勁減173萬元，以715萬元沽出，較10月份同類型成交已跌價約100萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃國然表示，西半山慧明苑2座低層A室，實用面積約1,027方呎，三房連套房間隔，早前叫價約2,200萬元連車位放售，累減約412萬元，以約1,788萬元易手，呎價約17,410元。原業主早於1989年以約215.5萬元買入單位，持貨33年帳面獲利約1,572.5萬元，單位大幅升值約7.3倍。

●中原鄭俊輝指出，柴灣杏花邨38座低層6室，實用面積約499方呎，兩房間隔，原叫價720萬元，及後調整至668萬元，獲買家積極還價，最終以640萬元易手，呎價約12,826元。原業主於2001年以196萬元買入單位，持貨21年帳面獲利444萬元，升值約2.3倍。

●世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨45座高層2室，實用面積約659方呎，三房間隔，享鯉魚門全海景，原叫價約1,050萬元，減價至890萬元成交，減幅約15.2%，呎價約13,505元。原業主早於1989年購入單位，當年購入價低見86.1萬元，現以遺產執行人身份售出，單位至今升值約803.9萬元或約9.3倍。

——————

九龍區

●中原賴仲軒指出，牛頭角淘大花園錄本月首宗交投，單位為O座低層7室，實用面積約285方呎，兩房間隔，外望山景，以438.8萬元易手，呎價約15,396元，新買家為外區上車客。原業主於2016年3月以327萬元購入單位，持貨逾6年帳面獲利111.8萬元，單位升值約34%。

●美聯殷勒麟表示，紅磡黃埔花園錄3期8座低層A室，實用面積約681方呎，三房連套房設計，10月份以1,000萬元放售，累減200萬元，以800萬元成交，減幅兩成，呎價約11,747元。原業主於2007年11月以376萬元買入單位，持貨剛滿15年，是次轉手帳面獲利424萬元，升值約1.13倍。

●中原歐陽振邦指出，長沙灣四小龍屋苑本月首4天即錄得5宗成交，對比上月同期僅1宗，交投明顯加快，其中泓景臺佔兩宗，平均實用呎價約15,448元。其中屋苑2座中高層G室，實用面積約628方呎，三房連套房間隔，今年3月開價1,298萬元，上月調整至1,060萬元即獲洽購，累減241萬元或約19%，以1,057萬元成交，呎價約15,499元。

●利嘉閣鄭天樂表示，荔枝角美孚新邨8期104號高層B室，實用面積約1,373方呎，四房連套房間隔，9月份開價約2,400萬元，上月下調至約1,950萬元，最終減價至1,890萬元售出，呎價約13,765元，新買家為區外換樓客。原業主1996年底以約845萬元購入上址，持貨約26年轉手帳面獲利約1,045萬元，物業升值約1.2倍。

——————

新界區

●中原曹嘉華表示，樓價顯著回落，吸引買家出動執平貨，近日東涌區睇樓量顯著回升，增幅有三、四成，過去周末該區錄得6宗成交。其中昇薈本月暫錄兩宗買賣，屋苑5座高層C室，實用面積約945方呎，三房連套房間隔，叫價1,050萬元，減價50萬元，即日以1,000萬元沽出，呎價約10,582元。原業主於2013年12月以760.32萬元買入單位，持貨9年轉售帳面獲利239.68萬元，升值約32%。

●中原王文彬指出，東涌影岸‧紅低層I室，實用面積約638方呎，兩房間隔，享開揚山景，今年5月放盤價888萬元，劈價173萬元，以715萬元沽出，呎價約11,207元，減幅接近兩成。資料顯示，屋苑於10月錄得兩宗同類成交，做價分別805萬及818萬元，相隔約兩個月已跌價約100萬元。

●中原黃國強表示，青衣區睇樓量相比上月倍增，成交亦加快，其中翠怡花園單日連錄3宗成交，屋苑1座高層A室，實用面積約501方呎，三房間隔，10月叫價690萬元，及後降價至620萬元，議價後減至568萬元沽出，呎價約11,337元。原業主於1999年5月以200萬元購入單位，持貨逾23年帳面獲利368萬元，升值約1.8倍。

●中原范德輝表示，新一批白居二效應下，二手居屋成交氣氛好轉，青衣居屋偉景花園錄本月首宗成交，屋苑2座高層E室，實用面積約694方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價646萬元，累減46萬元，以600萬元沽出，呎價約8,646元。原業主於1992年以74.75萬元買入單位，自住30年轉售，帳面獲利525.25萬元，升值7倍。

●中原黃俊傑稱，青衣藍澄灣5座高層E室，實用面積約690方呎，三房連套房間隔，上月底開價800萬元，放盤不足10日，減價50萬元，以750萬元沽出，呎價約10,870元。原業主於2005年4月以295萬元買入單位，持貨17年帳面獲利455萬元，升值約1.5倍。

●中原曾偉旗指出，青衣盈翠半島5座高層E室，實用面積約676方呎，三房連套房間隔，叫價約1,000萬元，累減62萬元，以938萬沽出，呎價約13,876元，創屋苑套三房近年做價新低。原業主於2014年7月於700萬元買入單位，持貨8年帳面獲利238萬元，升值約34%。

●中原陳逸承表示，屯門卓爾居7座高層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，上月開價798萬元放盤，累減76萬元或9.5%，以722萬元沽出，呎價約13,726元。原業主於2013年4月以439萬元購入單位，持貨9年帳面獲利283萬元，單位升值約64%。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋良景邨良英樓中層16室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以220萬元成交，新買家為區內白居二客，呎價約5,867元。

●美聯顧耀彬表示，屯門澤豐花園5座低層K室，實用面積約577方呎，三房間隔，以404萬元成交，呎價約7,002元。原業主於1989年以33.84萬元購入單位，持貨逾33年帳面獲利約370萬元，物業升值約11倍。

●祥益林家倫指出，天水圍居屋天盛苑C座高層5室，實用面積約535方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價380萬元，呎價約7,103元。新買家為區內白居二，早前收到准買證，考慮到市場成交加快，因此不敢怠慢，即時拍板入市。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺名都6座中層F室，實用面積約395方呎，兩房間隔，放盤半個月減價50萬元，以488萬元獲承接，減幅約9.3%，呎價約12,354元。原業主於1997年4月以291.62萬元入市，現沽貨帳面獲利196.38萬元。

●中原李龍天表示，粉嶺及上水區本月暫錄約4宗成交，其中逸峯1座中層C室，實用面積約639方呎，三房連套房間隔，開價約910萬元，減價後以872.8萬元易手，呎價約13,659元。原業主於2013年以約554.3萬元購入上址，持貨9年帳面獲利約318.5萬元，單位升值約57%。

●美聯周淑萍指出，火炭駿景園11座高層B室，實用面積約974方呎，三房間隔，劈價95萬元，以1,155萬元易手，呎價約11,858元。原業主於1996年以約626萬元購入單位，持貨逾26年帳面獲利529萬元，物業升值約85%。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園10座中層A室，實用面積約1,039方呎，三房連套房間隔，望山景，開價約1,198萬元，以約1,142.8萬元沽出，累減55.2萬元，呎價約10,999元。原業主於2009年以635萬元購入單位，持貨13年帳面獲利507.8萬元，單位升值80%。

●中原溫志樑稱，火炭御龍山本月暫錄約1宗成交，屋苑10座中層C室，實用面積約776方呎，三房連套房間隔，開價約1,300萬元，以1,238萬元易手，呎價約15,954元。原業主於2012年11月以815萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約423萬元，單位升值約51.9%。

●中原黎宗文表示，沙田第一城12月暫錄約3宗成交，屋苑2座低層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，10月放盤叫價約730萬元，累減102萬元，議價後以628萬元易手，呎價約13,925元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，沙田公屋廣源邨廣松樓高層4室，實用面積約407方呎，兩房間隔，叫價285萬元，減價後未補價第二市場成交價282萬元，呎價6,929元。原業主於2018年7月以55萬元購入上址，持貨4年帳面獲利227萬元，升值逾4倍。

●美聯翁凱傑稱，沙田第一城46座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，以440萬元沽出單位，呎價約15,493元。原業主於1997年以219萬元購入物業，持貨逾25年帳面獲利221萬元，期內物業升值約1倍。

●中原杜文俊表示，沙田市中心區於12月暫錄約兩宗成交，其中蔚景園1座中層G室，實用面積約379方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以593萬元易手，累減57萬元，呎價約15,646元，做價回到約2018年水平。

●中原邱浩斌指出，大圍壹號雲頂本月暫錄約1宗成交，單位為5座中層C室，實用面積約1,087方呎，三房連套房間隔，開價約2,000萬元，議價後以1,800萬元連車位易手，呎價約16,559元。原業主於2013年以1400萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利約400萬元，單位升值約28.6%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山錦禧苑C座頂層戶，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價410萬元，減價27萬元，以約383萬元成交，呎價約5,938元。原業主早於1988年8月購入上址，當時作價40萬元，持貨34年帳面獲利343萬元，單位升值約8.6倍。

●中原陳鴻霆指出，馬鞍山本月暫錄約12宗二手成交，其中聽濤雅苑7座中層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，開價約750萬元，減價32萬元，以718萬元易手，呎價約13,650元。原業主於2014年以552萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約166萬元，升值約30%。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳南豐廣場1座高層E室，實用面積約455方呎，兩房間隔，今年中以670萬元放盤，底價為620萬元，議價後最終以605萬元成交，呎價約13,297元。原業主2014年以438萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約170萬元，物業升值約39%。

●中原黃仕斌表示，將軍澳維景灣畔8座低層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，開價750萬元，減價115萬元或15%，以635萬元「一房價」成交，呎價約12,802元。

－－－－－－