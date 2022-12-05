鑽石山宏景未補價三房439萬沽　呎售7533元見6年最平價

儘管新一批白居二購買力出籠，惟未能阻止未補價第二市場居屋樓價跌勢，鑽石山宏景花園三房單位劈價逾190萬元售出，實用呎價僅約7,533元，創屋苑呎價近6年新低。

富誠地產林凱薇表示，上址為1座低層A室，實用面積約584方呎，早於去年10月以630萬元放售，礙於屬低層戶，市場反應並不理想，近期已降價至490萬元，終獲外區白居二客還價，並以439.9萬元易手。

據香港房屋委員會資料，一個實用面積約424方呎低層戶，於2017年1月以每方呎約6,104元售出，為項目對上呎價低位。

愛蝶灣減53萬易手

至於港島東區連錄3宗白居二客入市個案，宏智物業梁志青指，當中愛蝶灣9座高層E室兩房戶，實用面積約431方呎，減價53萬元，售價435萬元，呎價約10,093元。他指出，同類型單位於跌市前做價逾500萬元，反映最新售價已明顯回落。

此外，再有新居屋鬆綁獲利買賣，市場消息透露，何文田冠德苑A座中層1室，實用面約482方呎，兩房間隔，累減約90萬元，以510萬元售出，呎價約10,581元。原業主2019年底以約396.28萬元購入，持貨約3年轉售，帳面賺約113.72萬元或約28.7%。