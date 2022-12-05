一手錄零星交投 元朗現樓新盤加推餘貨
2022年12月05日 21:51
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新盤餘貨加快推售步伐，元朗有已屆現樓的項目突擊公布加推83伙。周一(5日)暫錄約6宗一手成交，屯門有連天台特色戶以逾1,700萬元沽出。
●元朗Grand YOHO第二期突擊加推83伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周一(5日)突擊上載5號價單，提供83伙，實用面積介乎502至724方呎，提供最高20%折扣，折實售價介乎867.2萬至1,533.52萬元，折實呎價約16,550至21,918元。今批入場單位為8座7樓E室，實用面積524方呎，兩房間隔，折實呎價約16,550元。資料顯示，該盤已於2017年入伙，由3座物業組成，提供826伙。
●屯門御半山連天台特色戶售1734萬元
新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山，事隔逾一年再錄一手成交，周一(5日)沽出1伙特色戶。據成交紀錄冊，項目1A座32樓B室連天台單位，實用面積867方呎，天台面積574方呎，成交價1,734萬元，呎價20,000元。
●旺角利奧坊‧壹隅連平台598萬元沽
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，周一(5日)連沽兩伙。當中1座3樓M室，實用面積246方呎，一房設計，附設面積130方呎平台，成交價598萬元，呎價約24,309元。
●啟德嘉峯匯周五起推1伙三房戶招標
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，上載最新銷售安排，落實於本周五(9日)起招標發售1伙，為第2B座31樓B室，為實用面積766方呎的三房單位，招標期為本月9日至30日。
●長沙灣佳悅推出聖誕置業優惠
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周一(5日)公布推出置業優惠吸客。中原地產林偉文表示，踏入12月，聖誕節日氣氛漸濃，由即日起至本月15日，經該行購入上述項目的首5名買家，均可獲贈18個月「港鐵都會票」2張，每份價值15,660元，優惠總值78,300元，優惠先到先得，送完即止。據悉，該盤迄今累計售出31伙，套現逾1.3億元。