一手錄零星交投　元朗現樓新盤加推餘貨

新盤餘貨加快推售步伐，元朗有已屆現樓的項目突擊公布加推83伙。周一(5日)暫錄約6宗一手成交，屯門有連天台特色戶以逾1,700萬元沽出。

●元朗Grand YOHO第二期突擊加推83伙

●屯門御半山連天台特色戶售1734萬元

新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山，事隔逾一年再錄一手成交，周一(5日)沽出1伙特色戶。據成交紀錄冊，項目1A座32樓B室連天台單位，實用面積867方呎，天台面積574方呎，成交價1,734萬元，呎價20,000元。

●旺角利奧坊‧壹隅連平台598萬元沽

●啟德嘉峯匯周五起推1伙三房戶招標

●長沙灣佳悅推出聖誕置業優惠