遠洋集團與新世界發展簽合作協議　於房產領域實現互補

協議約定，雙方將充分發揮和利用自身資源和經驗，協同各自的關聯方，在中國內地及香港範圍內開展全方位戰略合作。雙方以中國內地及香港房地產開發或投資項目作為主要合作標的，並在各自的協同業務方面互補互助、共促發展。具體項目類型包括但不限於：住宅或商業開發、土地投資持有、土地招拍掛、城市更新、資產收購以及與各自協同業務相關的項目等。

遠洋集團董事局主席、總裁李明表示，兩家公司有着各自的特點和優勢，希望通過是次戰略簽約，雙方共同開啟一個攜手合作的新紀元。在後續的合作中，期待雙方能充分發揮和利用自身資源和經驗優勢互補，不斷深化和拓展合作領域，打造內企港企合作新典範。

新世界發展行政總裁鄭志剛則表示，新世界發展與遠洋集團簽署戰略協議，結合及利用雙方豐富的資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，攜手在中國內地及香港開展戰略合作，同時為股東及社會創造價值。