美股道指挫逾200點　港股夜期低水153點

市場擔憂上周強勁的就業數據令聯儲局維持「鷹派」立場，美股周一早段下跌，道指跌202點，至34,226點；標指跌27點，至4,044點；以科技股為主的納指跌71點，至11,390點。港股夜期報19,365點，跌165點，低水153點。

值得注意的是，今年以來對大市走勢判斷極之準確的摩根士丹利，於最新的研究報告中再度唱淡美股。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson此前成功預測今年初美股大跌，其後更估中了近期的反彈浪，這令他成為《機構投資者》調查中的年度最佳投資策略師。他在此前建議投資者「博反彈」至12月後，周一於新研究報告中稍為修正了預測，並警告標指在上周五突破200日移動均線後，將再度展現出跌勢。

他直言，現在押注股市有更多上行空間的風險回報非常低；建議投資者可在醫療保健、公用事業和消費必需品股票中保持防守倉位。另外，由於企業盈利能力面臨風險，增長型股票明年表現也將受壓。

不過，加拿大皇家銀行(RBC)財富管理投資組合顧問集團副總裁Kelly Bogdanova卻認為，本輪反彈「並不是幻影」，又列舉了多項支持股市表現的因素，包括美國通脹回落及預期物價上漲壓力減少；供應鏈問題得到改善；加息周期結束在望；以及在企業盈利表現好過對上幾次經濟逆風。

聯儲局資料顯示，其於11月「縮表」(即減持債券)922.94億美元，資產總值跌至8.584萬億美元。對於下周的議息會議，富國銀行預期，該局將如市場預期般加息0.5厘，惟將在措詞中強調放緩加息不等於利率見頂。