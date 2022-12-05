渣打：比特幣恐再暴跌7成　金價升幅高達...

加密貨幣自從交易所FTX上月爆煲後「牆倒眾人推」，頻遭名嘴唱淡，渣打銀行更大膽預告，「一哥」比特幣明年將跌至5,000美元，換言之瀉逾七成！

加密貨幣周一大致靠穩。CryptoCompare數據顯示，比特幣每枚報17,304.03美元，24小時內升1.75%，「二哥」以太幣每枚報1,293.49美元，漲2.79%。

渣打表示，比特幣瀉七成乃該行認為市場未有充分反映的「驚人」預測之一，強調只是勾勒一些遠遠偏離市場共識的情況，即一些投資銀行每年發表讓人大開腦洞的「驚人預測」。

不過，準確預測亞洲金融風暴的2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼直言，加密貨幣可能陷入一個「永無止境」的寒冬，揚言大多數數碼資產不能證明於現實世界中的價值，從來不覺得區塊鏈技術有甚麼存在意義，舉例航運巨頭馬士基運用區塊鏈管理供應鏈的大計壽終正寢。

該企上周公布，其與國際商業機器(IBM)聯手開發、以區塊鏈技術為基礎的供應鏈數碼平台TradeLens已經研發完畢，可是由於與行業之間的協作不足，商業上已不可行，所以要無奈結束。

渣打全球研究主管羅伯遜表示，加密貨幣面對的困境包括「破產個案愈來愈多、投資者對數碼資產的信心崩潰」，原被視為「數碼黃金」的比特幣亦會遭離棄，資金會重投「真‧黃金」的懷抱，為加息周期告一段落及經濟不景氣部署，預告這股大挪移會明年令金價飆至每安士2,250美元。

現貨金周一於每安士1,800美元的關口拉鋸，曾跌0.23%，低見1,793.43美元，渣打的大膽預言意味明年有望漲大約25%。Fundstrat認為，加密貨幣強制出售潮已經平息，問題是現階段風險回報並不吸引，尤其是圍繞交易平台Genesis的不確定性仍在發酵。