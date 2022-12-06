東方日報B1：內地防疫鬆　中港股匯衝

繼內地多個城市先後放寬防疫限制後，內地官方開始淡化Omicron變種病毒的殺傷力，還傳出當局本周會宣布更多放寬防疫的措施，進一步燃點市場對內地經濟重啟的希望，不但使人民幣兌每美元升穿7的重要心理關口，還刺激港元匯價創17個月新高，直撲強方兌換保證，港股再飆逾800點！

資金眼見美國聯儲局下周勢將減慢加息步伐，遂趁着內地疫情防控降溫，炒作一度被其棄如敝屣的中資股，而一個月前還在弱方兌換保證7.85(兌每美元‧下同)附近徘徊的港元匯價，繼上周升穿7.8重返強方後，周一(5日)更曾升抵7.7614，創去年6月28日後新高。

港股周一亦氣勢如虹，恒生指數甫開市已漲546點，就算漲幅一度收窄，也未失守19,000點關，其後愈升愈有，尾段曾漲864點，高見19,539點，收市仍升842點或4.51%，收報19,518點，為3個月高位，從10月底的今年低位累飆4,920點或33.71%。國企指數漲337點或5.3%，收報6,706點；科技指數更飆359點或9.26%，收報4,238點，為9月13日後首度收於4,000點樓上。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基稱，早前港元匯價頻頻觸及7.85，要香港金融管理局連番出手「接錢」沽美元買港元，本港銀行體系結餘的減少推高利率，為港元轉強提供基礎，這本身就是聯繫匯率制度的運作機制。

港元銀行同業拆息(HIBOR)周一全線上揚，樓按相關的一個月期HIBOR終於升抵5厘大關，報5.00566厘，創15年新高。

不過，林樵基認為，港匯幾日內如此抽升，也反映早前爭先恐後撤出的外資「吃回頭草」，事關內地為防疫措施鬆綁會令經濟活動漸漸復原，扭轉之前把港股沽下去的理據，這也是網上醫療平台周一暴漲的原因之一，連同港美息差將逐漸收窄，資金未來幾個月重返香港的機會較高。

港股美國預託證券(ADR)周一早段有回吐，按比例計相當於恒指回落351點。林稱，內地甚麼時候啟用下一個催化劑─對國際通關是未知之數，短期內美國聯儲局議息也會令大市進入整固階段，內房和科網轉勢下，港股反覆向上的趨勢不改，投資者仍可買貨。

財金官員稱，港府24小時全天候、跨市場監察港股及港匯，面對任何風險均有預警機制，一直的觀察中並無出現風險信號，亦不見有對沖基金聯合行動「攻擊港元」，強調港元的聯繫匯率機制實施近40年來行之有效，對香港金融及社會穩定十分重要，「無需要就聯繫匯率做任何檢討或改變」，亦「根本無必要」。聯匯不但有港府全力捍衞，亦也得到國家全力支持，過去「唱衰」聯匯的人往往「輸得好緊要」。

隨着中國防疫政策戲劇性地轉向寬鬆，更多外資押注當地經濟重新恢復運作，周一人民幣兌每美元一舉收復7算關口，內地股市亦做好，滬綜指重上3,200點大關，與人民幣雙雙回升至9月高位。

內地多個地方連日優化防疫政策，加上市場預期美國聯儲局放慢加息步伐，刺激人民幣兌每美元在岸價收報6.9561，是9月13日以來最高，較上一交易日收市大升819點子，離岸價一度高見6.93。每百港元曾兌89.16元人民幣。

內地股市方面，滬綜指昨高開0.83%後持續上揚，午後曾升最多57點或1.82%，高見3,213點，收市仍1.76%，報3,211點，為9月15日來首次突破3,200點；深成指升0.92%，報11,323點。至於深圳創業板指數受檢測及電池板塊調整拖累，全日回吐0.26%，報2,377點。滬深兩市全日交投1.05萬億元(人民幣‧下同)，外資通過滬、深股通淨掃貨近59億元A股，過去連續5個交易日累計淨流入361.6億元。

中國人民銀行於周一、即降準實施日開展20億元7天期逆回購操作，利率持穩在兩厘，乃逆回購連續第二日定在20億元，因同日有550億元逆回購到期，單日淨回籠530億元。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，市場還沒完全計入利好因素，內地股市還有一些上行空間，A股在這輪股市反彈走得較港股為慢，仍有條件追落後。人民幣昨日攀升也反映了「真係有錢入嚟(中國市場)」，故相對看好A股，但前提是貴州茅台、美的集團、格力電器等素來受資金追捧的股份走勢改善。不過，這輪升浪最多維持到月中，又謂外資如今買回A股也是「半信半疑」，因為內地資金對於這次政策放寬的反應比較慢。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培則相信，人民幣仍有上升空間，兌每美元短期或見6.9水平，但需留意人民幣短時間內已進帳不少升幅，宜仍待本周內地出口數據出爐。他又謂，長遠仍看好人民幣，除了預計美元加息周期見頂，有見土耳其、印度等國已改用人民幣來與俄羅斯進行雙邊貿易，反映人民幣持續國際化。

對沖基金思睿的首席經濟學家洪灝預言「美元的長期趨勢開始掉頭下行」，提出作為全球流動性主要來源的美國經常帳赤字，似乎正觸及一個重要的低點，它與其周期往往領先美元周期數年。究其原因，過去幾年美國對外國商品的強勁需求使美國經常帳不斷擴大，但現在聯儲局「收水」令美國需求降溫，繼而令經濟增長受壓，這也是為甚麼美元流動性減少預示未來幾年美元將走軟。他稱，近期美元明顯的弱勢可能是未來趨勢性轉弱的前奏，這對大宗商品、新興市場和其他美元計價的風險資產來說均是時來運轉的徵兆。

不過，洪灝提醒，中國進一步重新開放後，新冠肺炎確診病例將持續攀升，這很可能影響經濟活動，中國有限的醫療資源將面臨真正考驗，而且美國通脹壓力緩和伴隨着內地出口轉弱，救內房的政策是否見效仍有待觀察，「紛亂如影隨形，市場震波暗藏殺機」，惟應沒有人再對防疫政策走向抱有疑慮，「前進方向清晰可鑑」。