美銀估油價明年上110關　ING料俄國不會減產

歐盟對俄羅斯海運原油的進口禁令於周一已生效，對俄油設定的價格上限亦於同起執行。市場似乎對這些「意料中事」未有太大反應。不過，美國銀行最新發布研究報告，預測明年布蘭特期油價格可能升至每桶110美元的高位。

美銀預計，明年油價平均將保持在每桶100美元左右，並且在旺季時達到110美元，並指俄油價格上限可能會引發明年油價更大程度的上漲。目前，該行將俄羅斯2023年的石油產量水平定為每日1,000萬桶，而國際能源機構(IEA)的預期為每日959萬桶。

報告又指，除了俄羅斯因素外，來自石油輸出國組織(OPEC)成員國的進一步供應中斷也可能發生。美銀估計，每天100萬桶或更多的缺口可能來自多個產油國，如果產量下降，在當前閒置產能和庫存有限的背景下，價格必然大漲。

雖然美銀強調了油市供應受限所帶來的漲價壓力，但市場亦不乏持相反意見的分析員。荷蘭國際集團(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson指出，歐盟將進口俄油價格上限定在每桶60美元，實際上高於俄國烏拉爾原油(Urals Oil)的售價，這意味着價格上限的影響甚微，俄羅斯不太可能因此而減產。

紐約期油周一曾升2.32%，每桶高見81.84美元；布蘭特期油曾升2.37%，高見87.6美元。Patterson認為，油價小幅上漲與歐洲消息關係不大，反倒是中國放寬防疫政策的消息提振了油價表現。