廖嘉豪：環球股市反彈能否持續？

環球股市近期再次出現反彈。聯儲局可能會放慢加息步伐，有證據顯示美國和歐洲的通脹或已經見頂，帶動市場復甦。與今年曾出現的熊市反彈不同，今次升漲勢主要是由美國以外的股市領漲，美元兌主要貨幣的急劇逆轉成為助力。歐洲相對溫和的天氣和大量的天然氣庫存推動歐洲股市從低位回升14%，以美元計算相當於22%。與此同時，新興市場股票在11月上升了15%，主要受亞洲股市推動，圍繞中國可能放鬆嚴格防疫政策的憧憬，幫助了區內股市從非常低迷的水平復甦。

未來6至12個月環球股票表現，將更多地取決於基本面。美國通脹和聯儲局將成為年底市況主要驅動力，但在新的一年裏，焦點將回到企業盈利前景上。分析員自下而上對第四季度的預測共識，最近略微轉為負面。在這種背景下，市場過去一年已經大幅調低2023年每股盈利預測，但目前仍面臨更大的調低空間。聯儲局高級信貸官員對銀行借貸行為的意見調查，是未來3至4個季度盈利的一個很好的預測指標。當銀行收緊對企業的貸款標準時，新投資的成本會更高，盈利也會更低。當他們收緊消費貸款標準時，消費活動尤其是置業和買車通常會下降。過去幾個季度中，銀行在分配資產負債表資源方面，變得更加謹慎，預示著2023年的企業盈利前景負面。

由於盈利風險偏向下行，只有在估值倍數繼續擴大的情況下，股市才有可能維持近期升勢。不幸的是，雖然環球股票估值已從疫情後的高位大幅回落，但仍遠非「便宜」。美國股市目前估值相當於花旗對2023年每股盈利預測201美元的20倍。因此，與目前收益率超過5.5%且風險較低的優質債券相比，多元化資產組合中，股票仍應持適度偏低比重。此外，估值本身並不是捕捉市場轉捩點時機的好工具。聯儲局和其他主要央行，未來如果為應對就業惡化、通脹下降或兩者兼而有之而真正轉向，是估值重估最有可能的催化劑，聯儲局新的減息周期，通常是經濟衰退期間美國股票估值復甦的先決條件。

美國以外股票目前估值無疑更具吸引力。中國正在應對四個主要挑戰，包括防疫政策、房地產危機、科技行業監管和地緣政治升級。防疫政策方面，包括上海和杭州在內的更多城市在周末放鬆了防疫限制，更清晰顯示了政策的轉變，例如上海取消進入戶外公共場所的核酸檢測要求。內地目前優先考慮經濟，有望加快重新開放的進程，加上之前已推出多項措施阻止房地產市場危機蔓延，並有助於恢復樓市成交，中國股票有機會已經觸底。10月底，MSCI中國指數跌至市帳率0.85倍和預測市盈率8.2倍，此後估值有所回升，但仍比平均水平低出1.7個標準差。反映復甦仍處於早期階段，估值或具進一步回升空間。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪