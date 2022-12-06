凱基亞洲：黃金漲跌要睇呢兩項數據...

今年，環球多個成熟市場的通脹率皆攀升至多年高位。受各自不同的經濟環境、貨幣政策及能源問題所影響，美國及歐元區近月按年通脹率，分別回落至7.7%及10%，英國則再創新高，升至11.1%。現時歐美的通脹率和長遠的2%目標還有一大段距離。

通脹高企，所謂的「抗通脹」資產黃金的表現又是如何？年初，俄烏戰爭爆發初期，金價曾一度升至每安士2,000美元水平。不過，金價之後反覆下跌至1,600美元水平，直到11月初才回升至1,800美元左右。今年大部分時間，歐美通脹上升，金價下跌，失去「抗通脹」的作用。

大眾對黃金「抗通脹」的期望，或是來自上世紀1970年代末期。1977年初，當時美國的通脹率只是5%，而金價仍不足150美元，而去到1979年終時，通脹率飆升至13%左右，金價則升至500美元以上。3年間，金價升幅超過3倍，金價和通脹同步上升，顯然和今年「通脹上升，金價下跌」的走勢完全不同。

1970年代的政經格局和現時不盡相同，不過，當時有兩項數據是不容忽視的。首先，是美匯指數在該3年間跌了超過15%，而同期實質利率由正3厘跌至負3厘。

美元及實質利率牽動價格

事實上，金價走勢對美匯指數和實質利率呈現負相關，實質利率上升，更常伴隨金價下跌，這關係或比「抗通脹」或更重要。由於持有黃金沒有利息，美元是相對穩健的貨幣，其息率就成了機會成本，因此利率升，黃金相對不吸引。另外，金價以美元計算，美元上升，金價下跌，這和其他貨幣一樣的，如美元兌人民幣，美元上升，代表人民幣下跌。

今年正是美元實質利率上升，美匯走強，金價受壓的一年，那麼情況何時才會逆轉呢？其中一個情景，就是美國出現經濟衰退，聯儲局減息應對，黃金或有避險功能，減息也令持有黃金的機會成本下跌，黃金有望獲得支持。對黃金有興趣的投資者，記得留意一下美國衰退風險、美匯指數及實質利率。

凱基亞洲研究部