陳蓓敏：醫思健康中期收入增　獲管理層增持

美國公布11月非農職位數據，較市場預期為佳。投資者觀望下周議息結果，預期息口向上步伐放緩。上周五道指早段曾跌約300點，收市收復失地。全周華爾街三大指數皆有升幅，以納指升幅較佳，升逾2%。昨日亞太區股市表現平穩。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)