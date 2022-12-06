陳蓓敏：醫思健康中期收入增 獲管理層增持
2022年12月06日 07:00
東網電視更多新聞短片
美國公布11月非農職位數據，較市場預期為佳。投資者觀望下周議息結果，預期息口向上步伐放緩。上周五道指早段曾跌約300點，收市收復失地。全周華爾街三大指數皆有升幅，以納指升幅較佳，升逾2%。昨日亞太區股市表現平穩。
中國11月財新服務業指數錄得46.7，受封城影響，過去數據偏弱。隨着防疫措施靈話應對，快封快解策略，未來經濟數據有望修復。港股受惠外圍做好，和內地放寬防疫措施，昨日開局裂口高開於19,000水平以上，全日升逾842點，高收於19,518點，成交金額高達2,229億港元。各大板塊藍籌表現亮麗，內銀表現較為含蓄。人行降準25點子生效，內房如獲甘露灌頂，表現凌厲出色。有報告指中國監管機構要求四大國有銀行為先頭部隊，向房企以國內資產做擔保為離岸貸款。内房旗下離岸債券過去在低位反彈數倍。藍籌新貴阿里健康(00241)單日升逾23%，帶動相關板塊做好。
醫思健康(02138)早前公布中期業績，總收入升三成至18.93億元，比重較大的醫療部分收入升47.5%，佔比總收入升至62.1%，醫美收入微跌2%，收入佔比32%。在新增獸醫業務帶動下，其他服務分部收入升3倍至1.11億。過去數年，集團積極部署多元化大健康策略，隨着國內放寬防疫措施，有利集團業務方發展空間。過去主席不斷增持，顯示其信心一票。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)