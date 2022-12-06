禹洲集團向沿海家園收購珠海上衝項目66.67%權益

珠海沿海主要從事物業開發。於公告日期及緊接完成前，其由沿海家園直接擁有66.67%及由獨立第三方橫琴沿海創展擁有剩餘的33.33%。珠海沿海之唯一重大資產為珠海市香洲區上衝村之住宅用地項目的100%權益。

總代價8.8億元將由裕海以下列方式支付：(1)以代價3.5億元向沿海家園轉讓上海沿商的全部股權；(2)以代價3.6億元向沿海家園轉讓瀋陽中廣的全部股權；及(3)以現金向沿海家園支付1.7億元。目標公司亦將承擔以現金向沿海家園支付1.7億元的連帶責任。

由於收購事項及出售事項，公司預期將錄得虧損約4.26億元。

訂立補充協議旨在清償沿海家園及裕海於買賣協議項下之未履行責任及負債。於2018年1月13日，沿海家園與裕海訂立買賣協議，內容有關收購恒華集團之全部股權，代價約為38億元。於公告日期，裕海已向沿海家園支付28.9192億元。於完成後，裕海及沿海家園應已履行其於買賣協議及補充協議項下之全部責任，及沿海家園將豁免裕海於買賣協議項下應付之未償還代價結餘總額9.0808億元。