道指跌482點　油價低收逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.29；港匯見7.7672；離岸人民幣(CNH)報6.9658；美元兌日圓處136.67；歐元報1.0497，英鎊報1.2193。金價處1,769.51美元。布油報83.01美元，紐油報77.39美元。比特幣跌0.6%，報1.69萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水370點。

●道指收報33,947點，跌482點或1.4%；標指收報3,998點，跌72點或1.79%；納指收報11,239點，跌221點或1.93%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19,065點，跌453點。

●即月恒生指數夜期收報19,123點，跌407點，低水395點，成交20,594張。

●紐約期油收報每桶76.93美元，跌3.05美元或3.81%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.68美元，跌2.89美元或3.38%。

●紐約期金收報每安士1,781.3美元，跌28.3美元或1.56%。

●英國富時100指數收報7,567點，升11點或0.15%；德國DAX指數收報14,447點，跌81點或0.56%；法國CAC指數收報6,696點，跌45點或0.67%。

●美國11月ISM服務業PMI報56.5，勝預期。

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