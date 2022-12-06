逐步撤華？傳Apple研將部分iPad生產轉至印度

外媒引述消息人士報道，印度正在探索將蘋果公司(Apple Inc.)部分iPad生產從中國轉至當地的方案。據報，Apple正與官員進行討論，尚未制定具體計劃，如若成事，將擴大Apple在該國的足跡。Apple拒絕置評，股價周一(5日)收報146.63美元，跌0.8%。

惟消息人士警告，印度缺乏高技術及具備製造iPad等複雜產品知識的人才，可能令計劃放慢。

Apple今年較早時宣布，已開始在印度南部組裝旗艦產品iPhone 14手機。幾年來，Apple一直在該國生產舊款iPhone。

Apple希望將供應鏈分散至中國以外的地方。Apple曾在11月初警告，由於中國的疫情防控措施，iPhone發貨將被推遲。外媒日前報道指，Apple正積極尋求將生產由中國轉移至其他亞洲國家，包括印度及越南。

風險投資公司Loop Ventures的Gene Munster估計，10%的iPhone在印度生產，但產量增長料緩慢。他認為，Apple將在未來5年內將iPhone生產轉移至中印以外的其他國家，可能是越南、馬來西亞及美國。