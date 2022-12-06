橋水：美息料見5厘　維持高位一段時間

外媒報道，有「聯儲局傳聲筒」之稱的美國記者Nick Timiraos撰文稱，聯儲局計劃在下周議息會議上加息半厘，但由於工資壓力上升或導致聯儲局繼續加息至5厘，高於投資者目前預期水平。

據悉，聯儲局內亦可能開始討論明年2月議息會議時應否繼續加息半厘，因憂慮通脹回落速度不夠快。

不少市場人士猜測美國聯儲局何時減息，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)首席投資策略師Rebecca Patterson認為，聯儲局可能出乎意料地將利率維持於高位一段時間，而不是減息。

Patterson指，市場預測明年下半年會出現大手減息的情況，但基於美國經濟不會有嚴重疲態，故橋水預期聯儲局只會暫停加息，而不會減息。

她續指，聯儲局相信美國通脹仍未受控，故要繼續加息對抗通脹，意味減息行動將會押後。她表示，橋水預期聯邦基金利率會升到至少5厘水平，而且可能升到更高，若聯儲局屆時對通脹走勢未滿意，或會引發另一輪緊縮。

Patterson認為，持續加息已改變投資市場生態，橋水目前對資產持審慎態度。她又指，寬鬆貨幣時代已結束，未來幾年將不會再出現像昔日的低通脹及宏觀經濟低波動性的環境。她分析表示，市場已進入新模式，短期利率已很長時間沒有像今日般高企，相信未來將會出現更多結構性的重大市場變化。