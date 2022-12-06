【高盛推介】港交所突破3個月高位 資金趁高部署淡倉
2022年12月06日 10:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(5日)升約4.5%，突破320港元水平收市，周二(6日)早段繼續上升。開市隨即突破330元水平，高開約0.2%後升幅擴大，最高見338元，突破3個月高位。現報334.4元，升約1.5%。有專業機構料香港明年將有100間公司上市，集資額料介乎1,800億至2,000億元，較今年增長近1倍。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁高部署淡倉，周一見資金轉向流入，而過去5個交易日計共錄得約4,170萬元資金流入。
港交沽26138，行使價260元，2023年4月6日到期，實際槓桿7倍，行使價260元或以上、3個月期以上產品中，槓桿最高。
港交沽27078，行使價228.8元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.6倍，低面值、中年期、較易控制注碼。
投資者如看好港交所，可留意屬行使價390元以下、1個月期以上認購證中，槓桿最高之一的港交購(24524)。
港交購24524，行使價347.8元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.8倍，行使價380元以下、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。
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