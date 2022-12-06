【高盛推介】港交所突破3個月高位　資金趁高部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(5日)升約4.5%，突破320港元水平收市，周二(6日)早段繼續上升。開市隨即突破330元水平，高開約0.2%後升幅擴大，最高見338元，突破3個月高位。現報334.4元，升約1.5%。有專業機構料香港明年將有100間公司上市，集資額料介乎1,800億至2,000億元，較今年增長近1倍。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁高部署淡倉，周一見資金轉向流入，而過去5個交易日計共錄得約4,170萬元資金流入。

港交沽26138，行使價260元，2023年4月6日到期，實際槓桿7倍，行使價260元或以上、3個月期以上產品中，槓桿最高。

港交沽27078，行使價228.8元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.6倍，低面值、中年期、較易控制注碼。

港交購24524，行使價347.8元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.8倍，行使價380元以下、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。