【高盛推介】美股受壓　好淡部署注意產品條款

高盛(亞洲)有限責任公司：美國供應管理協會公布，11月非製造業指數升至56.5，高於市場預期。加上上周五(2日)公布非農業新增就業職位勝市場預期，觸發市場憂慮美聯儲將再度進取加息。美股周一(5日)受壓，當中上周五再創逾半年新高的道指，周一跌482點或1.4%，失守34,000點水平，納指則跌207點。亞洲時段中，亦見美指期貨下跌，三大指數期貨較周一低水約1%至1.3%。

觀察個股輪證資金流向，道指好倉於周一獲小量資金轉向流入。納指好倉於上周五及本周一共錄得約410萬港元資金流入。

觀察市場上的美指認股證，可大致分為3類產品，分別是12月到期，屬年期太短的產品；明年6月到期，屬年期較太長的產品；以及明年3月到期的產品。因此投資者在部署時，可選擇明年3月到期的條款產品，為適合現況部署。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.6倍，貼價、行使價38,000點以下、1個月期以上產品中，槓桿最高。

納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.2倍，熱門條款、貼價。

道指沽10692，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.1倍，市場上最貼價條款道指沽。

納指購10637，行使價11,168點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、低街貨。

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