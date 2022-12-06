滙豐：恒指明年底料見22470點　聯儲局不會減息

滙豐環球私人銀行發表明年投資展望，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，鑑於美國核心通脹居高不下，預計聯儲局將在2023年內維持4.875厘的峰值利率，且不會減息。她認為，美國利率見頂及通脹放緩，將支持明年上半年對債券持偏高比重配置。

范指出，從歷史數據來看，當經濟周期放緩時，股票和債券回報的相關度降低，加強在全球經濟下行周期中，高評級債券分散風險的優勢。當中，尤其偏好短至中期存續期發達市場、新興市場和亞洲的高評級債券。

隨着市場對美國利率見頂作部署，范認為美元的上升趨勢已經結束，美元與其他貨幣之間的利差不大可能進一步擴大，消除推動美元升值的利好因素。該行近期上調日圓、新加坡元和巴西雷亞爾的觀點至「看漲」；亦上調對歐元、英鎊和印度盧比的觀點至「中性」。

人民幣方面，美元相對偏軟，預計人民幣兌每美元至2023年底將溫和升值至6.9。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，預期內地將於12月推出更多支持增長的刺激政策，進一步降低房地產市場的下行風險，並支持住房相關的上下游板塊復甦。人民銀行、中國銀保監聯合公布的16項新的信貸融資措施大幅加強對房地產開發商的融資支持；房地產及其供應鏈板塊佔中國國內生產總值(GDP)接近30%。

何補充，在人行最近下調存款準備金率1/4厘後，預計明年上半年存款準備金率將再次下調半厘，並增加目標地區的再貸款配額。他認為人行有空間在今年年底前進一步將主要利率下調5點子，以釋放更強烈的寬鬆政策信號。

在北亞股市中，該行對中國和香港持偏高比重配置，並對南韓和台灣持偏低比重，以反映半導體和科技硬件行業下行的不利因素。該行對2023年底的恒生指數預測為22,470點，恒生中國企業指數為7,830點，滬深300指數為4,600點。