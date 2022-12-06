差估署：首10個月私宅落成量18753伙　多過去年全年30%

差餉物業估價署周二(6日)公布的最新數字顯示，今年10月私人住宅落成量有2,156伙，較9月減少516伙，跌幅約19.3%。而今年首10個月則累積落成私宅單位18,753伙，較2021年同期的11,329伙多7,424伙，大幅上升約65.5%，並已達今年全年目標落成量的82%。

而今年暫錄私宅落成數字，比較去年全年落成量14,386伙，已多出約30.4%。

10月各區私宅落成量中，以九龍區佔1,126伙最多，按月大增887伙，升幅約3.7倍，新界區則有1,030伙落成，較9月大幅減少1,248伙，跌幅約54.8%，而港島區繼今年3月後再次出現零落成情況。

至於今年首10個月，仍以新界區落成量達11,899伙最多，較2021年同期大增約5,998伙，升幅高達1倍。其次是九龍區及港島區，分別有4,732伙及2,122伙落成，當中港島區落成量按年同期更大增1,277伙或約1.5倍。九龍區較去年同期則多149伙，輕微增加約3.3%。

另方面，今年截至10月底的各類戶型單位落成量，繼續以實用面積約431方呎以下細單位落成量最多，達到8,327伙，較去年同期只3,474伙，顯著多4,853伙，漲幅達約1.4倍。而今年實用面積約431至752方呎中小型單位，暫有7,148伙落成，按年同期亦增加1,396伙，漲幅約24.3%。

此外，差估署同時公布各類型私人住宅單位的最新租金回報率數字，當中大部分都出現升幅。其中，實用面積約431方呎以下細單位租金回報率按月上升約0.1個百分點，至2.7厘，為2019年9月後最高。實用面積約431至752方呎中小型單位回報率，亦升約0.1個百分點，至2.4厘，為2019年10月後最高。而實用面積約1,722方呎或以上大型單位租金回報則有2.2厘，按月升幅相同，同為約3年來最高。