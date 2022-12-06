證監夥警方變身「聖誕老人」送防騙小貼士

投資騙案時有發生，臨近假日更係騙徒老是常出現嘅日子。香港證監會聯同警方嘅反詐騙協調中心，一連兩日冒住寒冬，化身「聖誕老人」，喺港九主要購物區舉辦外展宣傳活動，大派防騙小貼士畀大家，希望人人荷包可以平安過聖誕。

今次宣傳活動由證監會法規執行部執行董事魏弘福及警方商業罪案調查科總警司黃志光帶領，坐住流動宣傳車，去到唔同地區，向大眾派發防騙單張，提醒市民有關騙徒喺社交平台上「唱高散貨」同冒認投資專家等行騙伎倆，以提升投資大眾嘅防範意識。

話說早排絲絲被加入一個好出名嘅財經分析員嘅聊天群組，仲畀咗個股票冧巴我，話收到小道消息會升。證監會就提醒要小心，呢啲都係騙徒常見伎倆，群組內嘅人每日講吓「早上好」、「晚上好」，又會問你今晚食乜餸，亦會大晒「成功個案」，甚至講明蝕錢會賠償，講到似層層咁，但結局係點，相信精明嘅你都估到。呢啲全部都係呃人㗎！如果收到不明短訊，或加入聊天群組，就要「投訴兼退出」。

早排打擊完「唱高散貨」集團，仲拉埋主腦，證監會打擊網絡平台上嘅投資欺詐行為嘅努力，連市民都畀like。計絲絲話，辛辛苦苦賺到荷包脹卜卜，投資騙案一定要認清，否則身家好易一鋪清！