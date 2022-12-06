柏瑞投資：各國經濟恐續放緩　看好亞洲固定收益市場

環球市場「疫」後重新出發！投資管理公司柏瑞投資表示，各國經濟和市場仍面對多項不利因素，包括較預期持久的通脹、政策利率持續攀升、戰爭對供應鏈和能源安全的衝擊，以及日趨緊張的地緣政治局勢等，認為全球經濟放緩或日漸迫近，在市場預期經濟放緩將持續至2023年底甚至更久的情況下，看好固定收益市場的投資價值，特別是亞洲市場。

該行指出，大部分地區透過大規模提前加息抑制通脹，亦加劇市場對經濟增長的憂慮，惟債券市場對經濟放緩已大致消化，而亞洲大部分地區的貨幣政策一直跟隨、甚至領先於聯儲局的政策，預期亞洲央行較為溫和的行動趨勢將會持續，而其貨幣政策原本已不如主要已發展市場那樣寬鬆，故緊縮亦不會過於極端。至於中國是目前少數幾個採取寬鬆貨幣政策的國家之一，且偏向支持經濟，並不預期望將有重大的政策出台。

該行續指，就算亞洲存在通脹壓力，但相對較為溫和，預料大部分亞洲經濟體的整體通脹率可在今年年底見頂。在基本情境下，大多數亞洲國家的貨幣政策將接近中性，但不會變為限制性的政策。

柏瑞投資認為，亞洲投資級別債券提供具吸引力的風險調整後的回報，與其他地區類似的優質債券相比，其收益率較高，期限較短，成為吸引全球固定收益投資者的理想多元化投資工具。即使中國房地產行業將繼續受到市場關注，但亞洲高收益債券市場的行業多元化改善，令該行業對整體市場的影響顯著降低。 撇除中國房地產行業，亞洲高收益債券企業一直維持相對較低的違約率。假設再融資風險可控，亞洲高收益債券(中國房地產除外)的違約率預期於2023年維持在1.5%的低水平，低於美國的2.3%。