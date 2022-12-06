調查：港商進入大灣區市場面對三大挑戰

香港出口信用保險局與香港貿易發展局聯合發布調查研究發現，港商進入大灣區市場時，面對低價競爭、不熟悉內地法規、融資及客戶信貸問題等三大挑戰。

大灣區成為港商潛在發展市場，香港貿發局副總裁劉會平稱，大灣區的國內生產總值(GDP)達1.96萬億美元(約15.28萬億港元)，人均GDP超過2.25萬美元(17.55萬港元)。

香港貿發局在第三季向413家已經或有意開展大灣區內銷業務的香港貿易商和製造商進行調查，發現超過95%受訪企業正面臨包括供應鏈、生產和採購活動挑戰，以及通關問題影響業務營運等。另海外市場訂單不足和成本上升等也影響業務發展。

調查又發現，港商最感興趣的大灣區城市為深圳、廣州及東莞，主要計劃在大灣區銷售在內地自行生產或採購的產品，及進口從外地採購的產品，以進一步拓展內銷市場。

同時，企業認為在內地經商要面臨一系列問題。其中36.8%受訪企業認為內地市場充斥低價產品；35.8%不熟悉內地的法律法規和產品標準；25.8%缺乏內地客戶信貸背景資料；23.5%缺乏資金開拓內地市場；22%認為放帳風險高等融資及客戶信貸問題。

貿發局研究總監范婉兒表示，由於本港仍未能與內地通關，兩地貿易往來仍受限，目前兩地陸路運輸物流按年跌50%。她坦言，第四季本港出口未見改善，全年計恐不樂觀，明年展望取決於內地何時全面重開。