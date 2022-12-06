施羅德睇好明年中港股市　叫買優質股

施羅德投資多元資產團隊稱，今年預測的準確度高達80%，是其開始年度預測以來最佳表現。明年10大預測包括看好美國通脹掛鈎債券(TIPS)、短期非投資級債券、投資級信用債、股票、潔淨能源和如房地產等另類資產。同時，相較於全球股市更看好全球優質股票，料日圓將跑贏其他亞洲貨幣、中港股市表現較新興市場佳，並看淡美元。

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子稱，明年市場發展主要受經濟會否陷入衰退及美國聯儲局行動左右。通脹目前未見明顯下跌，料全球央行明年仍會繼續加息，恐窒礙經濟增長。

近藤敬子表示，今年股市和債市回報低，其中美國10年期國債錄17.2%負回報，為1900年以來最低。回顧歷史，投資市場大跌後，往往緊接大漲，料明年將是投資債券好時機。

她建議，可趁高通脹時布局通脹掛鈎債券，另投資級債券有基本面支持，加上包括歐元和英鎊等投資級債券價格都來到疫情期間的最便宜水平，是入手好時機。

股市方面，近藤敬子強調，應購買「優質股票」，即在通脹上升和貨幣政策收緊下，仍能保持較高回報率和較低槓桿倍數的企業股票。相較新興市場股市，她預期，恒指成分股企業預估盈餘有望明年反彈，加上資金和成長潛力有望提升，都支持兩地股市向上。她強調，中港股市能否大幅反彈，仍取決於疫情防控政策走向。

港股近日現反彈勢頭，惟她認為，中港股市反彈主要投資氣氛轉好，目前對港股看法仍持中性，要待防控措施確立放寬，才會改變看法。

近藤敬子表示，對美股同樣持中性看法，主因美國經濟以服務業為主導，當地勞工成本不斷上漲，料企業盈利將因而減少。

她續稱，半導體供應鏈明年將陷下行周期，衝擊亞洲經濟表現，導致亞洲主要市場貨幣續呈弱，惟料日本央行將繼續就日圓貶值作干預，日圓能相對變強。