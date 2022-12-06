光大證券國際：港股明年上望23000點　重點部署4板塊

中央不斷放鬆防疫措施，加上市場對美國聯儲局放緩加息的憧憬有增無減，恒生指數已在一個多月裡由不足15,000點，飆至19,000點大關。光大證券國際證券策略師伍禮賢預期港股於明年出現中長線的反彈拐點，恒指目標價為23,000點，相對應明年預測市盈率為11.18倍。科指全年目標為4,600點，滬綜指數全年目標為3,500點。

伍表示，明年年初全球主要央行加息幅度將會放緩，或於第二、第三季停止加息，人民幣貶值壓力隨之降低。加上內地持續推出支持措施，料帶動經濟數據明年回升，內外部基本面料改善，有利港股表現。目前恒指預測市盈率已跌穿9倍，根據該行統計，每當港股市盈率跌穿這一水平，之後的一年回報俱錄正面增長，這不代表大市底部立刻出現，但是港股已經具有高值博空間。

該行明年重點部署的港股四大板塊包括科技、內需、航空及收息股。伍指，這主要考慮特別受惠於加息步伐放緩，以及疫情後復甦的板塊。