道期升51點　油價向上

●美匯指數報105.11；港匯見7.7726；離岸人民幣(CNH)報6.9873；美元兌日圓報136.83；歐元企1.0507，英鎊處1.2214。金價報1,770美元。油價微升，布油報82.87美元，紐油報76.99美元。比特幣見17,008美元。道指期貨升51點。

●市後關注點

21:30 美國貿易收支

●美國息口及股市

-滙豐：恒指明年底料見22,470點 聯儲局不會減息

-滙豐：環球經濟增長放緩 美息料明年2月見頂

-橋水：美息料見5厘 維持高位一段時間

-預示明年美經濟衰退升溫 華爾街三大投行唱淡美股

●本地樓市

-差估署：首10個月私宅落成量18,753伙 多過去年全年30%

-居屋王勁蝕！康山花園減至638萬沽 4年貶值兩成

-2009年貨仍蝕錢！名鑄一房戶減至1748萬終沽出

●惠譽再降明年全球GDP預測 通脹及內房前景存憂

●逐步撤華？傳Apple研將部分iPad生產轉至印度

●兩國合作！傳長江存儲等中企暫不列美貿易黑名單

●歐盟擬討論第九套制裁俄羅斯協議 涉技術及金融等180項名單

●澳洲加息0.25厘 央行預告繼續加...

●知名風投唱反調！估比特幣明年突破25萬美元

●百事傳削北美數百個職位 涉食品及飲料業務