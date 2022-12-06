【產經直播】港股走大漲小回格局？

港股上日創逾3個月高位後，周二(6日)反覆回吐，低開306點，其後倒升51點，高見19,569點後無以為繼，隨即掉頭回落，最終收市跌77點，報19,441點，大市成交1,650億元。據外媒引述消息人士報道，內地最快於周三(6日)再逐步放寬10項防疫措施，但內地重啟的憧憬已炒作多時，對港股刺激作用仲有幾大？港股重上二萬大關易唔易？

美國服務業數據理想，11月ISM服務業指數由10月54.4升至56.5，高於預期，而期內服務業採購經理指數(PMI)亦略勝預期，令市場憂慮聯儲局未必會放慢加息步伐，帶動美元指數回升，刺激美債息上揚。有外媒評論文評指，若工資持續上升及通脹仍高企，可能會令聯儲局官員考慮明年上調利率至5厘以上，恐不利美股？不過臨近年尾，美股仲會唔會有粉飾櫥窗現象？

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