光大證券：聯儲或明年首季後停止加息　可留意英鎊澳元等

光大證券國際環球市場及外匯策略師黃俊能表示，美國聯儲局明年加息步伐將明顯放緩，甚或於第一季後停止加息，債息將因而受壓，紓緩市場避險情緒。美匯指數近日一舉下破長期上升軌道，料已失去再試今年高位動力，預期美匯指數已於115見頂，下方支持水平位於90位置。美元見頂回調為外幣交易帶來機會，建議投資者明年可留意英鎊、澳元、紐元及人民幣，作為復甦概念部署。

他謂，英鎊的負面消息已經盡出，預計政經的不確定性將會改善，為英鎊創造追落後機會，預期英鎊兌美元下方支持見於1.14，明年有望重上1.3或以上水平。

至於澳洲儲備銀行早於今年10月開始下調加息幅度至0.25厘，為最早放寬貨幣政策的主要央行。這難免令澳元在息差上較受壓，卻可紓缓對經濟的壓力，平衡經濟增長和抑制通脹之間的衝突，為澳元反彈創造條件。加上澳元對環球經濟敏感度較高，儘管明年初期難免仍存在壓力，但相信後期經濟將出現較明朗方向，帶動澳元表現；預期澳元兌美元於0.62見較大支持，明年目標為0.75或以上水平。

至於紐西蘭將受旅遊業復甦及貿易帶動，加上紐西蘭在扣除通脹之後，實質利率表現較主要國家為高，預期紐元兌美元於0.55已築雙底，將有條件測試0.68或以上水平。

該行預期聯儲局明年初期仍繼續收緊貨幣政策，對人民幣構成一定壓力，但中美貨幣政策差異將於明年逐步將窄，為人民幣帶來回升動力。中央政府支持經濟政策穩定能為經濟帶來韌性，同時有助資金回流，增加人民幣需求。預期離岸人民幣兌每美元區間介乎6.35至7.35。

環球股票而言，該行預期亞洲地區貨幣政策將較歐美國家更早放寬貨幣政策，復甦情況或更早出現，最看好亞洲（日本除外）。至於新興市場區內企業估值仍偏低，經濟環境改善料帶動盈利，有利估值修復。中國市場方面，支持經濟政策成效料陸續顯現，加上政策穩固投資信心，有利資金流入。該行對美國及歐洲股票持中性看法。另對黃金及石油持中性看法。