11月工商舖物業交投僅221宗創今年單月低　並返3年前水平

加息趨勢未止，加上香港確診數字再次突破逾萬宗水平等多項不明朗因素影響，工商舖買賣交投量繼續下滑。中原(工商舖)資料統計，11月市場共錄得約227宗工商舖買賣成交，除創下今年單月新低，更時光倒流返回2019年10月水平。

該行董事總經理潘志明表示，據資料顯示，上月市場工商舖買賣成交量按月回落約10.27%，對比去年同期更大跌約51.07%。而成交金額方面，11月同類買賣涉及金額約41.09億港元，與10月所錄得的約41.2億元相若，按年則大減約60.6%。

他指出，加息同時推高入市成本，買家態度轉趨審慎，以致整體工商舖市場氣氛疲弱，同時，市場缺乏大手成交支撐下，表現淡靜。當中，以寫字樓走勢較遜色，上月該類物業買賣宗數只錄約24宗，為自2020年2月後新低，按月再少約31.4%，較去年同期大減約64.2%。而成交總金額則降至約5.64億元，對比10月減少近27.69%，按年同期亦少約51.1%。

潘又指，工廈市場表現同樣欠佳，11月錄約128宗買賣個案，連續5個月錄得低於200宗水平，涉及成交金額共約13.75億元，按月分別下跌約10.5%及35.7%，若比較去年同期，交投量及涉額則分別大幅下跌約52.9%與約75.5%。

他認為，工廈交投量低主因是業主看好物業需求及前景，議價心態較為強硬，故買賣雙方陷入膠着局面，令工廈買賣交投下挫。反觀商舖市場表現相對較理想，11月所得買賣宗數約75宗，與上月相若，總金額則約21.7億元，較上月反彈約80.4%。相信原因是有投資者積極沽貨套現，如北角和富道96至106號僑裕大廈地下1號舖連入則閣樓，新近以約5,000萬元易手。資料顯示，舖位原業主為資深舖位投資者，於2017年以約5,180萬元購入，帳面虧損約180萬元。

潘分析，在加息陰霾下，買家入市信心難免有所影響，即使市場頻現減價，甚至出現大幅折讓的銀主盤，亦未能吸引買家承接，拖累11月工商舖物業交投持續萎縮。不過，自內地多個省市近日優化防疫措施，加上本港股市重上19,000點關口，反映市場對於內地復常及兩地通關有憧憬，相信將有助激活工商舖市場。