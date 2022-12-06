證監會：上財季涉無牌活動投訴飆13倍

香港證監會發表2022至2023財政年度第二份季度報告，截至今年9月底止3個月，接獲針對中介人及市場活動的投訴達1,044宗，按季增加207宗或24.73%，其中涉及無牌活動的投訴明顯上升，錄得266宗，按季飆13倍；涉產品披露及違反投資產品銷售規定的投訴亦分別按季大幅上升2倍及1.57倍。

證監會在7月至9月期間，因應股價及成交量的異動，提出了1,929項索取交易及帳戶紀錄的要求，並根據《證券及期貨條例》第179條，就11宗個案發出指示以收集更多資料。對持牌機構進行了53次深入視察，以查核它們遵守監管規定的情況；對四家持牌機構及五名人士作出了紀律處分，涉及的罰款總額達2,010萬元。另審閱了29宗新上市申請，包括四宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。

牌照申請方面，季內收到1,897宗牌照申請，較去年同期減少13.7%，但較上季增加25%。持牌機構及人士和註冊機構的總數達48,969家，按季增加1%，其中持牌機構的數目為3,274家。

至於投資產品的認可，季內共認可37隻單位信託及互惠基金，以及103項非上市結構性投資產品，以供在香港公開發售。證監會亦為22家新的開放式基金型公司進行註冊。