地政總署：待批預售樓花達20579伙 按月增14%
2022年12月06日 18:00
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地政總署資料顯示，11月份只有1個項目獲批賣樓花，為嘉里建設(00683)、信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期，共涉及432個單位。同時，累積待批預售樓花單位增至20,579伙，按月增加2,495伙或14%，並再次重上逾2萬伙的高位水平。
另一方面，11月份有5個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及2,919伙。港島區方面，長實集團(01113)發展的黃竹坑站港島南岸第3B期及第3C期，分別提供642伙及558伙，預計關鍵日期為2025年10月及2025年12月。
新界西北區方面，新鴻基地產(00016)的天水圍輕鐵天榮站上蓋項目第1期，提供1,393伙，預計關鍵日期為2024年9月。另麗新發展(00488)的新界元朗大旗嶺項目涉及112伙，預計關鍵日期為2024年12月31日。
至於，九龍區方面，華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一第1C期亦新入紙申請預售，提供214伙，預計關鍵日期為2025年5月。
此外，新地旗下的西貢十四鄉1A期項目，單位數目由773伙修改至提供781伙，惟預計關鍵日期由2025年6月提早至2025年3月。