滴灌通獲澳門授權設金融資產交易所

連接中國小微企業和全球資本的創新金融平台滴灌通獲澳門政府授權，設立金融機構微通(澳門)金融資產交易所，以提金融資產交易服務。滴灌通創始人兼主席李小加表示，將建設創新的金融資產交易平台，建立一個更具包容性的、可持續的新金融市場。交易所是其中非常重要的一環。交易所能夠更好地服務於國際資本，更有效地發現資產價值和價格，更有效地提高資金的使用效率，為投資者提供投資機會和流動性。

該公司指，滴灌通交易所將以區塊鏈技術為底層，積極籌備新型交易所的建設，為中國至全球的資本創新注入新的活力，同時讓全球投資者能夠以交易所可交易的產品形式(每日收入分成合約憑證，Daily Revenue Contract Certificates，DRCCs)，參與投資滴灌通模式為小微企業專設的每日收入分成權益，獲得小微企業的收益回報。

該公司提到，平台將為國際資本提供一個全新的投資機會，提供一個高效的交易市場，進而為中國的小微經濟發展，持續引入國際資本。為中國的經濟的雙循環戰略，貢獻力量。後續階段，交易所會探索提供其他權益類金融資產的交易及相關服務。

滴灌通由香港聯交所前行政總裁李小加及東英金融前總裁張高波所創辦。截至2022年11月30日，滴灌通已經簽約連鎖品牌170多家，簽約實體門店近1,800家，覆蓋零售、餐飲、服務、文體四大領域，遍布中國31個省份140多個城市。