羅兵咸永道：加密幣稅收披露趨普遍　有呢4大主因...

加密貨幣交易所、對沖基金和代幣最近備受關注的風波及估值下降，推動加密領域的全球監管審查和稅收合規。會計師行羅兵咸永道調查結果顯示，雖然不同司法管轄區之間的稅收政策和指引仍然存在明顯差異，不過加密貨幣稅收報告披露正迅速成為一種全球現象，並存在地域性協調，主要有4個推動因素。

該4個因素包括經濟合作及發展組織的加密資產申報框架(Crypto-Asset Reporting Framework，簡稱CARF)；更新共同申報準則(Common Reporting Standard，簡稱CRS)；歐盟行政合作指令8(Directive on Administrative Cooperation 8， 簡稱DAC8)；以及美國的《基礎設施投資和就業法》(Infrastructure, Investment and Jobs Act)。

羅兵咸永道香港及中國內地合夥人Peter Brewin表示，自從2020年發布這份報告以來，已經看到數碼資產行業的稅收監管日益嚴格，當中尤以經濟合作及發展組織發布對於虛擬資產服務供應商的稅收報告披露的新建議最為明顯。

除了增加稅收報告披露的主要措施外，該報告還強調了一些其他關鍵趨勢，其中包括對非同質化代幣(NFT)和非同質化代幣市場進行更嚴格的審查，這可能會為市場營運商帶來一些營運挑戰。去中心化金融(DeFi)也開始受到關注，尤其是在英國和紐西蘭。對市場參與者來說，正面消息是加強監管審查可促使一些軟件供應商開始開發解決方案來幫助進行稅收報告。

羅兵咸永道香港稅務合夥人何經華認為，加密貨幣交易所FTX破產的影響將在2023年繼續顯現，並促使市場呼籲提高加密貨幣交易的透明度。另一個重大發展是以太坊網絡從「工作量證明」轉為「權益證明」，其引發了許多有待解決的複雜稅收問題，相信各地監管機構亦需解決穩定幣交易的稅收處理的問題。