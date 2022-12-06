華爾街狂人稱狗狗幣存「清零」風險　有大行卻想趁機執平貨？

全球第二大加密貨幣交易所FTX申請破產保護震散幣圈，市傳英國加快落實監管加密貨幣行業之際，美資大行高盛卻趁幣圈陷入嚴冬「執平貨」，擬斥資逾千萬美元購買或投資相關公司。不過，有「華爾街狂人」之稱的財經名嘴克拉默(Jim Cramer)又再呼籲投資者退出幣圈，更預期瑞波幣(XRP)、狗狗幣(Dogecoin)等存在「清零」威脅。

外媒報道，英國財政部敲定的監管加密貨幣計劃，將賦予英國金融操守局(FCA)更大權力監管整個產業，包括對一批海外公司向英國銷售加密貨幣和投放廣告設限，及如何應對加密貨幣交易所倒閉等。

另邊廂，大行高盛則「富貴險中求」，有意沾手估值和投資者興趣大減的加密貨幣公司，並指目前已對數間加密貨幣公司作盡職審查。

據高盛數碼資產主管Mathew McDermott解釋，由於FTX破產變相令行內估值趨於合理，讓大銀行迎來發展加密業務的機會，故出手捕捉相關機遇。他又強調，FTX代表了幣圈部分生態系統，雖然FTX爆煲導致幣圈氣氛轉弱，但相關科技料可繼續發揮作用。

事實上，有數據顯示，自FTX申請破產後，加密貨幣交易平台「一哥」幣安上月交易活動大增30%。幣安行政總裁趙長鵬周二亦發文，指過去三周幣安與新加坡、馬來西亞和泰國的執法機構合作，為調查人員和檢察官提供實用的加密貨幣培訓和研討會。

然而，Jim Cramer警告聯儲局持續加息及收緊幣策下，這類資產非投資首選，又料瑞波幣、狗狗幣及Cardano(ADA)等或面臨「清零」風險。