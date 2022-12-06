康方生物授Summit獨家抗癌藥許可權　先獲5億美元首付款

此外，康方生物將在Summit許可地區內擁有該產品的聯名品牌的權益。作為該等權利的交換條件，康方生物獲得5億美元的首付款及最高可達50億美元的總交易金額，包括產品開發、註冊及商業化里程碑款項。

該公司也將獲得依沃西產品銷售淨額的低雙位數百分比的提成，作為該產品的特許權使用費。連同許可協議執行，該公司主席、執行董事、行政總裁兼總裁夏瑜將獲委任為Summit董事會成員。於許可協議執行後，受限於許可協議所載的條款及條件，Summit應負責為依沃西未來於Summit許可地區內進行的所有試驗承擔Summit開發及監管事宜相關活動的所有費用支出。

依沃西是康方生物自主研發，全球行業內首個進入III期臨床研究的PD-1/VEGF雙特異性抗體。依沃西是基於該公司獨特的Tetrabody技術設計，可阻斷PD-1與PD-L1和PD-L2的結合，並同時阻斷VEGF與VEGF受體的結合。PD-1抗體與VEGF阻斷劑的聯合療法已在多種瘤種(包括腎細胞癌、非小細胞肺癌和肝細胞癌)中顯示出強大的療效。鑒於VEGF和PD-1在腫瘤微環境中的共表達，與聯合療法相比，依沃西作為單一藥物同時阻斷這兩個靶點，可能會更有效地阻斷這兩個通路，從而增強抗腫瘤活性。

目前，該公司正在進行AK112單藥對比帕博利珠單抗單藥一線治療PD-L1表達陽性的非小細胞肺癌(NSCLC)患者的III期臨床研究，而AK112聯合化療對比化療在EGFR-TKI耐藥的EGFR突變的晚期非鱗狀NSCLC的III期臨床研究正在進行中。依沃西已經獲得中國國家藥監局藥品三項突破性療法認定：除以上已經提到的兩個適應症外，還包括聯合多西他賽治療既往PD-(L)1抑制劑和含鉑化療治療失敗的局部晚期或轉移性NSCLC患者。