名宅賽西湖大廈三房由高位冧價2成　見6年低

經濟環境不明朗，港島豪宅價格亦不敵跌市，北角半山賽西湖大廈套三房僅以約2,100萬元售出，較去年同類型單位做價高位跌價超過兩成，並為屋苑6年新低價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角半山賽西湖大廈7座低層A室，實用面積約1,124方呎，三房連套房間隔，今年中放盤叫價2,650萬元，最終以約2,100萬元易手，呎價約18,683元，較去年同類型做價高位跌價超過兩成，並為屋苑6年新低價。原業主早於1977年以40萬元入市，至今帳面獲利大幅獲利約2,610萬元，升值超過65倍。

●中原黃健忠指出，東半山山光苑2座低層D室，實用面積約615方呎，兩房間隔，以935萬元易手，呎價約15,203元，成交價回到2016年水平。原業主於2011年5月以748萬元買入單位，持貨11年帳面獲利約187萬元，單位升值約25%。

●中原潘重允表示，灣仔京城大廈高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以539.8萬元易手，呎價約12,381元。原業主於2003年以98萬元買入單位，持貨至今帳面獲利441.8萬元，單位升值4.5倍。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天本月暫錄約2宗成交，平均實用呎價約15,575元，屋苑2座中層G室，實用面積約497方呎，兩房間隔，今年2月開價1,080萬元，累減251萬元，以829萬元成交，呎價約16,680元。原業主於2010年5月以500萬元購入單位，持貨12年帳面獲利329萬元，單位升值約66%。

●中原黃惠霞指出，荔枝角美孚新邨本月暫錄2宗成交，平均實用呎價約10,406元，屋苑5期恒柏道5號高層A室，實用面積約657方呎，現為三房連套房間隔，累減180萬元或19%，以770萬元易手，呎價約11,720元。原業主於2011年9月以550萬元買入上址，一直作投資收租用途，是次沽貨帳面獲利220萬元，單位升值約四成。

●中原廖忠堅稱，藍田滙景花園2座高層G室，實用面積約612方呎，三房間隔，最初開價1,010萬元，大減165萬元或16%，以845萬元易手，呎價約13,807元。原業主於1992年12月僅以141萬元買入單位，持貨長達30年，是次沽出帳面獲利704萬元，單位升值約5倍。

●利嘉閣甘尚德表示，奧運站帝柏海灣5座高層H室，實用面積約595方呎，套三房間隔，最初叫價約1,220萬元，累減約60萬元，以1,160萬元易手，呎價約19,496元。

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山夾屋悅庭軒1座低層C室，實用面積約454方呎，原叫價630萬元，減至597萬元自由市場成交，呎價約13,150元。

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新界區

●中原梁偉健稱，馬鞍山區本月暫錄約12宗成交，其中新港城錄本月首宗買賣，單位為F座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，開價約585萬元，減價33萬元，以552萬元易手，呎價約16,331元，新買家為外區換樓客。原業主於2012年以318萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約234萬元，升值約73.6%。

●美聯嚴啟雄表示，馬鞍山聽濤雅苑7座低層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，議價32萬元，以718萬元沽出，呎價約13,650元。原業主於2015年以約552萬元購入物業，持貨逾7年帳面獲利約166萬元，升值近30%。

●美聯黃錦瀚指出，沙田第一城50座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以405萬元沽出，呎價約13,322元。原業主於2013年以308萬元購入物業，持貨逾9年帳面獲利97萬元，物業升值約31%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田愉翠苑J座中層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原叫價650萬元，放盤2個月累減82萬元，以568萬元未補價第二市場價沽出，呎價約8,738元。原業主於2001年8月以146.5萬元購入上址，持貨21年帳面獲利421.5萬元，升值近2.9倍。

●中原黎宗文表示，房協旗下沙田資助房屋綠怡雅苑2座中層B室，實用面積約376方呎，兩房間隔，11月放盤叫價約440萬元，最終以420萬元未補價第二市場價易手，呎價約11,170元，新買家為白居二客。原業主於2016年以277萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約143萬元，升值約51.6%。

●中原鍾志均稱，上水居屋旭埔苑錄本月首宗成交，屋苑F座中層6室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約280萬元，減至247.5萬元成交，實用呎價約4,533元。原業主於1982年僅以13.4萬元購入上址，持貨40年帳面獲利約234.1萬元，升值約17.5倍。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺花都廣場7座低層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，原叫價438萬元，減至425萬元成交，呎價約10,842元。原業主於2012年4月購入單位，當時作價212.8萬元，持貨逾10年帳面獲利212.2萬元。

●利嘉閣司徒俊傑表示，葵涌嘉翠園1座高層D室，實用面積約546方呎，三房間隔，去年底叫價700萬元，放盤一年減至538萬元沽出，呎價約9,853元，重回2015年水平。原業主2012年10月以358萬元買入上述單位，持貨10年帳面獲利約180萬元，單位升值約50%。

●祥益黃慶德指出，屯門居屋悅湖山莊4座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，減價12萬元，獲白居二買家以326萬元承接，呎價約5,507元。

●中原馬斯力指出，天水圍整體二手交投向好，首5天速錄24宗成交，居屋及私人屋苑分別佔15及9宗，其中居屋天盛苑N座低層6室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場叫價約490萬元，減價29.7萬元或6%，獲白居二買家以460.3萬元承接，呎價約7,082元。至於指標屋苑嘉湖山莊本月暫已錄7宗成交，較上月同期多約40%，該盤景湖居9座高層A室，實用面積約635方呎，三房連套房間隔，開價640萬元，減價45.2萬元，以594.8萬元沽出，呎價約9,367元。

●中原曾慧敬表示，天水圍居屋屏欣苑B座高層4室，實用面積約382方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價400萬元，減價20萬元，獲白居二客以380萬元承接，呎價約9,948元。原業主於2018年10月以191.5萬元買入單位，自用4年轉售，帳面大幅獲利188.5萬元或約98%。

●中原王勤學表示，元朗區本月暫錄得14宗二手成交，較上月同期減少22%，其中蝶翠峰新近錄得本月首宗成交，屋苑3座高層B室，實用面積約780方呎，三房連套房間隔，開價780萬元，累減90萬元或近12%，以690萬元沽出，呎價約8,846元，做價屬同類型單位一年半以來新低，原業主於2009年11月以295萬元買入單位，持貨13年帳面獲利395萬元或1.3倍。

●世紀21將軍澳魏仕良指出，將軍澳廣明苑C座中層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，累減90萬元，以410萬元未補價第二市場價售出，呎價低見約6,822元。

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