新盤UPDATES：大埔白石角特色戶雙破頂易手
2022年12月06日 21:55
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特色單位向來都不乏捧場客，大埔白石角有連平台特色戶以雙破頂價獲承接。發展商積極入紙申請預售樓花，地政總署最新資料顯示，上月有5個住宅項目新申請預售，涉及逾2,900伙。
●累積待批預售樓花單位重上2萬伙
地政總署資料顯示，11月份只有1個項目獲批賣樓花，為嘉里建設(00683)、信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期，共涉及432個單位。同時，累積待批預售樓花單位增至20,579伙，按月增加2,495伙或14%，並再次重上逾2萬伙的高位水平。
另一方面，11月份有5個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及2,919伙。當中，規模最大為新鴻基地產(00016)的天水圍輕鐵天榮站上蓋項目第1期，提供1,393伙，預計關鍵日期為2024年9月。另麗新發展(00488)的新界元朗大旗嶺項目涉及112伙，預計關鍵日期為2024年12月31日。
●大埔白石角逸瓏灣8連天台戶雙破頂價沽
特色單位獲高價承接，信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，周二(6日)以雙破頂價售出全盤最後1伙。上述為2座19樓A室，實用面積1,740方呎，屬全盤面積最大的單位，採四房間隔，連2,436方呎平台，透過招標以4,750萬元沽出，呎價約27,299元。據悉，項目全盤提供528伙，由2019年1月起開售至今全盤售罄，套現逾54億元。
●何文田芳菲一房741萬元沽
個別市區盤近日交投加快，協成行旗下何文田芳菲於4日內連錄3宗成交，包括周二(6日)以741.2萬元售出9樓B室，為一房戶，實用面積286方呎，呎價約25,916元。
項目最新上載銷售安排，落實於本周六(10日)起以先到先得及價單形式發售2伙一房戶。上述包括15樓B室及16樓B室，實用面積286方呎，按最高可享15%折扣計，折實售價為744.3萬及751.7萬元。資料顯示，該盤由去年7月至今累沽12伙，套現9,681.2萬元。
協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，於過去數天項目售出三個單位及租出四個單位，反映市場一改之前的觀望態度開始積極入市，而出租的單位亦達到意向呎租55元。
●元朗Grand YOHO第2期加現金回贈
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第2期，繼昨日突擊上載5號價單，加推83伙後，周二(6日)再上載更新價單，為指定單位提供樓價2%至5%的特別現金回贈。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄373宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今累計錄得373宗終止買賣個案，佔成交量846宗約44%，而涉及總成交金額逾57.1億港元。據一手成交紀錄冊顯示，單計12月累積有7宗，最新個案包括8A座32樓B室，實用面積697方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,687.2萬元成交，當時呎價24,207元，惟交易已於周一(5日)終止。
‘●啟德MIAMI QUAY I頻頻軟銷
踏入年底，發展商繼續頻頻為旗下新盤作軟銷。由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周二(6日)舉辦烹飪活動。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目的標準單位採用德國著名品牌的廚房家電，均配備嵌入式蒸焗爐。天際特色單位特別提供燒烤爐、嵌入式咖啡機及嵌入式酒櫃等。
他亦提到，該盤會所CLUB MIAMI 提供的設施包括附私人泳池及園林的盛宴廳，同樣配備高端廚房設備，方便住客舉辦池畔美食派對。