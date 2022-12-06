新盤UPDATES：大埔白石角特色戶雙破頂易手

特色單位向來都不乏捧場客，大埔白石角有連平台特色戶以雙破頂價獲承接。發展商積極入紙申請預售樓花，地政總署最新資料顯示，上月有5個住宅項目新申請預售，涉及逾2,900伙。

●累積待批預售樓花單位重上2萬伙

●大埔白石角逸瓏灣8連天台戶雙破頂價沽

●何文田芳菲一房741萬元沽

個別市區盤近日交投加快，協成行旗下何文田芳菲於4日內連錄3宗成交，包括周二(6日)以741.2萬元售出9樓B室，為一房戶，實用面積286方呎，呎價約25,916元。

項目最新上載銷售安排，落實於本周六(10日)起以先到先得及價單形式發售2伙一房戶。上述包括15樓B室及16樓B室，實用面積286方呎，按最高可享15%折扣計，折實售價為744.3萬及751.7萬元。資料顯示，該盤由去年7月至今累沽12伙，套現9,681.2萬元。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，於過去數天項目售出三個單位及租出四個單位，反映市場一改之前的觀望態度開始積極入市，而出租的單位亦達到意向呎租55元。

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他亦提到，該盤會所CLUB MIAMI 提供的設施包括附私人泳池及園林的盛宴廳，同樣配備高端廚房設備，方便住客舉辦池畔美食派對。