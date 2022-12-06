二手樓價全面下挫！納米樓、中價樓、豪宅都見蝕讓

逆市下剛性需求亦已失去支撐樓價的功效，各區各類物業均爆出蝕讓買賣。新界納米盤大埔嵐山有開放式單位4年勁蝕逾兩成，港島居屋王鰂魚涌康山花園也有兩房業主持貨4年帳面慘輸約162萬元。此外，尖沙咀豪宅名鑄更有一手貨，相隔超過13年也要貶值收場。

納米樓抗跌力向來較弱，遇上樓市低潮，業主沽貨難免要損手。市場消息指，上述嵐山5座中層H室，實用面積約181方呎，原叫價約300萬元，終減至約278萬元售出，呎價約15,359元。原業主於2018年以約349.8萬元購入單位，現轉售帳蝕約71.8萬元或約20.5%。

市區同類單位亦要蝕賣，消息指，長沙灣AVA 228中高層F室開放式戶，實用面積約155方呎，成交價310萬元，呎價2萬元。據悉，原業主2019年3月以331.9萬元一手買入，持貨超過3年半帳面損失約21.9萬元，單位貶值約6.6%。

馬頭角半新盤Downtown 38也有細單位出現虧損。世紀21領先置業譚征稱，項目中層J室，實用面積約299方呎，一房間隔，10月以約680萬元高價放售，累減達125萬元，以約555萬元易手，呎價約18,562元。單位2019年一手購入價約593萬元，至今跌價約38萬元或約6.4%。

此外，用家主導的已補價自由市場，即使是市區居屋樓王也要大幅蝕讓。美聯蕭俊健表示，上述康山花園8座中層D室，實用面積約431方呎，兩房間隔，開價668萬元，減至638萬元成交，呎價約14,803元。原業主2018年以約800萬元入市，現帳面蝕幅達約20.3%。

更有豪宅樓盤格價回到十多年前，美聯余慶麟表示，名鑄中層B室，實用面積約817方呎，一房連儲物室間隔，以1,748萬元成交，呎價約21,395元。原業主2009年10月以1,817.6萬元一手購入單位，至今逾13年也要貶值約69.6萬元或約3.8%。據悉，該名業主早年亦有購入項目另一伙，並於數年前獲利沽出，現時看淡後市，故不介意以蝕價出售上址。

事實上，現時以數年前的樓價水平沽貨已成常態，市場錄得多宗破底價成交。中原林龍南指，北角半山賽西湖大廈7座低層A室，實用面積約1,124方呎，套三房間隔，今年中放盤叫價2,650萬元，最終減至2,100萬元沽，呎價約18,683元。較去年同類單位做價高位跌價逾兩成，並創屋苑6年新低價。

藍籌屋苑東涌映灣園再錄呎價低於萬元成交，美聯方吉和表示，屋苑10座低層A室三房戶，實用面積約912方呎，累減300萬元，以900萬元售出，為三房做價3年低位，呎價約9,868元。