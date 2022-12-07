東方日報B1：上車盤豪宅全面蝕讓　嵐山輸兩成

逆市下剛性需求亦已失去支撐樓價的功效，各區各類物業均爆出蝕讓買賣。新界納米盤大埔嵐山有開放式單位4年勁蝕逾兩成，港島居屋王鰂魚涌康山花園也有兩房戶業主持貨4年帳面慘輸約162萬元。此外，尖沙咀豪宅名鑄更有一手貨，相隔超過13年也要貶值收場。

納米樓抗跌力向來較弱，遇上樓市低潮，業主沽貨難免要損手。市場消息指，上述嵐山5座中層H室，實用面積約181方呎，原叫價約300萬元，終減至約278萬元售出，呎價約15,359元。原業主於2018年以約349.8萬元購入單位，現轉售帳蝕約71.8萬元或約20.5%。

市區同類單位亦要蝕賣，消息指，長沙灣AVA 228中高層F室開放式戶，實用面積約155方呎，成交價310萬元，呎價兩萬元。據悉，原業主2019年一手買入，持貨超過3年半帳面損失約21.9萬元，單位貶值約6.6%。

馬頭角半新盤Downtown 38也有細單位出現虧損。世紀21領先置業譚征稱，項目中層J室一房戶，實用面積約299方呎，10月以約680萬元高價放售，累減125萬元，以約555萬元沽，呎價約18,562元。單位2019年一手購入，至今跌價約38萬元或約6.4%。

用家主導的已補價自由市場，即使是市區居屋樓王也要大幅蝕讓。美聯蕭俊健表示，康山花園8座中層D室兩房戶，實用面積約431方呎，已補價自由市場開價668萬元，減至638萬元成交，呎價約14,803元。原業主2018年以約800萬元入市，帳面蝕幅約20.3%。

更有豪宅樓盤價格回到十多年前，美聯余慶麟表示，名鑄中層B室，實用面積約817方呎，一房連儲物室間隔，以1,748萬元成交，呎價約21,395元。原業主2009年10月以1,817.6萬元一手購入單位，至今逾13年也要貶值約69.6萬元或約3.8%。據悉，該業主數年前獲利沽出另一伙，現時看淡後市，故不介意以蝕價出售上址。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，樓價下挫令市場蝕讓買賣增加，不少單位做價已返回5、6年前。現時市場觀望氣氛濃厚，業主要減價才能吸引買家入市，相信本月仍會維持頹勢，市場損手買賣陸續浮現。

萊坊董事王兆麒指，港股表現疲弱、整體勞動人口萎縮、按揭息口上升及環球經濟轉差，下半年樓價跌勢加快，料全年將跌價近15%。由於市場欠缺利好消息，除非政府撤減樓市辣招，否則短期內樓價難止跌回升，預計明年一般住宅樓價將跌約5至10%，豪宅挫最多約5%。

事實上，現時以數年前的樓價水平沽貨已成常態，市場錄得多宗破底價成交。中原林龍南指，北角半山賽西湖大廈7座低層A室，實用面積約1,124方呎，套三房間隔，今年中放盤叫價2,650萬元，減至2,100萬元沽，呎價約18,683元。上述較去年同類單位做價高位跌價逾兩成，並創屋苑6年新低價。

藍籌屋苑東涌映灣園再錄呎價低於萬元成交，美聯方吉和表示，屋苑10座低層A室三房戶，實用面積約912方呎，累減300萬元，以900萬元售出，為三房做價3年低位，呎價約9,868元。