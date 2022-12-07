香港會計師公會：區塊鏈助金融領域升級

近日政府宣布研究在港推動虛擬資產市場發展，使不少投資者的目光均投放在虛擬資產及相關技術，特別是區塊鏈技術在金融業界的應用。作為創新金融科技的其中一項核心技術，區塊鏈有望能提高會計及審計工作的效率，讓會計專業人員可專注為客戶及企業提供更多元化的增值服務，例如分析業務數據或諮詢服務等，長遠有助業界轉型升級。

簡單而言，區塊鏈是由不同「區域」組成的分散式帳本技術，當中載有的有序紀錄列表用作記錄數據包括企業帳目、交易資料等。由於區塊鏈擁有不可篡改及實時更新的特性，因此利用區塊鏈追蹤或紀錄交易可大幅提升交易透明度及可靠度，並減低使用中介人服務所衍生的交易成本。

減企業帳目造假風險

應用區塊鏈技術亦有利會計及審計工作。使用區塊鏈技術所進行的交易，整個過程均被加密處理並無法更改，每位交易參與者均擁有獨一無二的身份認證，令交易細節更具可追溯性，大為縮減審計從業員核實帳目所須的時間及資源；同時，區塊鏈技術有望大大降低企業帳目造假的可能性。

受惠於以上區塊鏈技術應用的優點，會計師不再局限於執行日常事務性質的後援工作，可騰出更多空間，集中處理及分析企業數據，專注為企業提供諮詢服務等。另一方面，區塊鏈交易實時的特性能縮短財務報表準備的時間，紓緩數據滯後的問題，令管理層更能掌握企業的財務情況，從而提升財務管理。

香港會計師公會